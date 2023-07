Der Kulturring Diepholz geht es wieder an: 1 800 Hefte mit dem neuen Programm verschickt

Von: Eberhard Jansen

Das neue Programm des Kulturrings Diepholz wird in diesen Tagen an Interessierte verschickt. Im Rathaus machten die Vorstandsmitglieder Bianka Schippmann, Paula Zinser, Reinald Schröder, Dr. Geert Ludewig und Inge Human (von links) 1 800 Hefte versandfertig. © Jansen

Das neue Programm des Kulturrings Diepholz steht. 1800 Hefte mit allen Informationen zu den Veranstaltungen werden jetzt verschickt. Aber klar: Das Ganze gibt es auch online.

Diepholz – Ab in den Umschlag: Vorstandsmitglieder des Kulturrings Diepholz machten am Dienstag im Rathaus die neuen Programmhefte versandfertig. Wegen der Übergröße dieser Druck-Erzeugnisse waren besondere Umschläge dazu notwendig.

Per Post gehen 1800 Stück in den nächsten Tagen an Interessierte, die sich im Vorfeld registriert hatten oder langjährige Kunden sind. „Wer noch ein Heft zugeschickt haben möchte, kann sich gern beim Kulturring melden“, sagte Vorsitzender Reinald Schröder. Am Samstag, 15. Juli, liegt das Programmheft 2023/2024 auch einem großen Teil der Ausgabe des Diepholzer Kreisblatts bei.

Zudem ist das Programm über die Internetseite kulturring-diepholz.de als PDF herunterzuladen.

Der Kartenvorverkauf Karten für die neue Veranstaltungssaison des Kulturrings Diepholz können ab Montag, 17. Juli, unter anderem in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung (also auch beim Diepholzer Kreisblatt an der Bahnhofstraße 9 in Diepholz) sowie direkt beim Kulturring im Diepholzer Rathaus erworben werden – ebenso telefonisch unter 05441/90 91 11 oder online. www.kulturring- diepholz.de

20 Veranstaltungen – nahezu alle im Diepholzer Theater – umfasst das neue Kulturring-Programm. Es reicht von klassischem Schauspiel über Komödien, Vorträge und Konzerten bis zu Sonderveranstaltungen wie der „Rocky Horror Show“ am Donnerstag, 25. Januar 2024.

Start des Programms – nach der Sonderveranstaltung „Kunst ohne Grenzen“ mit darstellenden Künstlern aus Taiwan am Samstag, 26. August – ist mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ am Mittwoch, 27. September. Krimi-Fans dürften am 5. Februar auf ihre Kosten kommen, wenn „Achtsam Morden“ nach dem Bestsellerroman von Karsten Dusse mit Martin Lindow aufgeführt wird,

Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 17. Juli. Ein klassisches Abonnement gibt es nicht mehr. Aber: Wer drei Karten für verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig kauft, erhält einen Rabatt von zehn Prozent, ab sechs verschiedenen Veranstaltungen 15 Prozent. Die angestammten Plätze für treue Abo-Kunden bleiben nach dem Vorverkaufsbeginn für drei Wochen reserviert. ej