Trauer um Dr. Joachim Meinecke

Von: Sven Reckmann

Im Alter von 79 Jahren ist Dr. Joachim Meinecke verstorben. © Ulderup Stiftung

Eine Nachricht, die auch in der Region Diepholz mit Trauer aufgenommen wird: ZF-Aufsichtsratsmitglied Dr. Joachim Meinecke ist am 25. Januar im Alter von 79 Jahren gestorben.

Diepholz - Seit 2009 war Dr. Joachim Meinecke Mitglied des ZF-Aufsichtsrats. Dem Kuratorium der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung, einem der beiden Anteilseigner der ZF Friedrichshafen AG, gehörte der Jurist seit 2008 an, 2011 übernahm er den Stiftungsvorsitz.

Dr. Meinecke sei es ein großes Anliegen gewesen, die Erinnerung an die Stiftungsgründer lebendig zu halten, sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Schulze gegenüber der Mediengruppe Kreiszeitung. Meinecke sei ein wichtiger Unterstützer gewesen für den Ausbau der Hochschule, alle drei Bauphasen im Campus-Bereich waren in seiner Amtszeit verwirklicht worden. Meinecke habe die Interessen der Dümmerregion in der ZF-Gruppe nie aus den Augen verloren, sagte Schulze.

Dr. Joachim Meinecke, 1943 in Danzig geboren, studierte nach dem Abitur an den Universitäten Tübingen, Köln und Freiburg Rechtswissenschaften. Nach der Promotion an der juristischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg arbeitete er zwischen 1970 und 1974 im Rechtsreferendariat des Oberlandesgerichtsbezirks Karlsruhe. Seine Zulassung als Rechtsanwalt beim Landgericht Freiburg erhielt er im Jahr 1974. Von 1977 bis 1980 arbeitete der Jurist in einer Sozietät in Freiburg und gründete im Anschluss daran seine eigene Rechtsanwaltskanzlei.

Seit 2009 war Dr. Joachim Meinecke Mitglied des Aufsichtsrats der ZF Friedrichshafen AG, seit Ende 2010 auch Mitglied im Präsidialausschuss des Kontrollgremiums. Dem Kuratorium der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung gehörte Dr. Joachim Meinecke seit 2008 an. Den Vorsitz übernahm er im Jahr 2011. Die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung ist mit 6,2 Prozent am Unternehmen beteiligt, die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen hält 93,8 Prozent der Anteile an ZF.

„Mit seiner ruhigen und besonnenen Art gestaltete Dr. Joachim Meinecke während seiner langjährigen Aufsichtsrats- und Stiftungstätigkeit wichtige Weichenstellungen für den ZF-Konzern mit und begleitete das Unternehmen umsichtig und konstruktiv“, heißt es in einem Nachruf, den ZF gestern veröffentlichte. „Immer hat er dabei die Interessen der Beschäftigten der ehemaligen Lemförder Gruppe geachtet, die seit 1984 mehrheitlich zu ZF gehört, jedoch dabei nie die Entwicklung des Gesamtunternehmens aus dem Auge verloren.“