Brexit? – „Komplett bescheuert“

Von: Sven Reckmann

Zur Eröffnung der Europatage an der Graf-Friedrich-Schule stellte sich gestern der Europaabgeordnete und ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister den Fragen von Schülern des Jahrgangs 11. © Reckmann

Zur Eröffnung der Europatage an der GFS referierte Europapolitiker David McAllister vor Schülern des Jahrgangs 11.

Diepholz – „Hier sitzen sicherlich einige potenzielle Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler“, sagte David McAllister gestern Morgen vor den Schülern des Jahrgangs 11 der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule (GFS), als es um das Thema politische Karriere ging. Aber er schob auch einen dringenden Appell hinterher: „Macht eine Schulausbildung und macht einen Abschluss!“

Politische Karriere sei alles andere als planbar und meist auch nur vorübergehend. Da sei eine finanzielle Unabhängigkeit wichtig, sagte McAllister, der von Beruf Rechtsanwalt ist.

Um Politik im Allgemeinen und Europapolitik im Besonderen ging es bei der etwa anderthalbstündigen Veranstaltung mit dem CDU/EVP-Europaabgeordneten und ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten aus Bad Bederkesa zum Einstieg in die Europatage der GFS.

Eine muntere Fragerunde erwartete den 52-jährigen Europapolitiker dabei seitens der Elftklässler:

Warum ist Ungarn bei all den Querelen überhaupt noch in der Union? Wie konnte es zum Brexit kommen und wie kann man Europa besser machen? Für wie stabil halten Sie den Euro? Und wie ist Ihr Standpunkt zu den Waffenlieferungen an die Ukraine? Wie wollen Sie KI fördern? Welche Rolle spielt die Religion beim Entstehen von Konflikten?

Einleitend hatte McAllister einen „Parforceritt“ durch die Gründung und Entwicklung der Europäischen Union vollführt. Die Wege seien manchmal sehr bürokratisch und dauerten manchmal sehr lange, aber man habe mit der EU eine Gemeinschaft geschaffen, die die längste Phase des Friedens in Nord- und Westeuropa sichergestellt habe, seitdem Geschichte überhaupt aufgeschrieben wird. „Das ist ein riesengroßer Fortschritt.“

Aber es sei ein fragiles Gebilde, das durch aufkommenden Nationalismus bedroht werde, warnte McAllister.

Neben dem „Green Deal“, der Gesundheitspolitik und der Außen- und Sicherheitspolitik nannte McAllister die Ukraine als wichtiges Themenfeld für die EU-Politik der Zukunft. „Wer setzt sich durch in der Welt? Die, die die Stärke des Rechts suchen? Oder die, die das Recht des Stärkeren suchen?“

Emotional wurde der Politiker mit britischen Wurzeln, wenn die Sprache auf den Brexit kam, den er als eine „komplett bescheuerte Entscheidung“ bezeichnete. „Es tut mir leid vor allem für die jungen Leute, die den Brexit nicht wollten und jetzt mit ihm leben müssen.“

GFS-Schulleiter Lars Buse bedankte sich für einen „spannenden Vortrag“. Die Veranstaltung war Auftakt der Europatage, die in der kommenden Wochen mit Veranstaltungen für die Jahrgänge 10 bis 12. Referenten sind unter anderem Prof. Dr. Peter Nitschke von der Uni Vechta, Christoph Pohlmann, Abteilungsleiter „Europa“ des Landesministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Silvia Breher, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.