Das machen die Stadtwerke in der Energiekrise

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Sprachen über Auswirkungen der Energiekrise: Matthias Partetzke, Geschäftsführer der Stadtwerke Huntetal, und Natalie Finger, Mitarbeiterin der Abteilung Marketing/Unternehmenskommunikation. © Jansen

Die Stadtwerke Huntetal haben nicht nur mit hohen Einkaufspreisen zu kämpfen, sondern auch mit anderen Auswirkungen der Energiekrise wie drohende Zahlungsausfälle, stark gestiegener Informationsbedarf von Kunden und staatlich verordnete Pflicht zu teuren Rundschreiben. Der heimische Energieversorger setzt nun ganz auf Kunden aus der Region

Diepholz – Vier Cent für die Kilowattstunde Strom, zwei Cent für Erdgas: Zu diesen Konditionen kauften deutsche Energieversorger vor 15 Monaten noch an den Börsen ein. Wenn sie 2022 orderten, um ihre Kunden 2023 beliefern zu können, war das fast zehn Mal so teuer: 36 Cent pro Kilowattstunde Strom und 14 Cent für Erdgas betrug in dieser Woche der Einkaufspreis. Im August 2022 lag der Spitzenpreis für Strom sogar bei einem Euro pro Kilowattstunde.

Mit den aktuellen Verkaufspreisen – beispielsweise 47 Cent (brutto) pro Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung – stehen Kunden der Stadtwerke Huntetal im Vergleich zu anderen deutschen Anbietern noch gut da. Der heimische Vorsorger begründet das mit seinen „langfristigen Einkaufsstrategien“ für Strom und Gas und bietet Kunden auch wieder Verträge mit längerer Laufzeit beziehungsweise Preisbindung an.

Nicht mehr in Vergleichsportalen

In überregionalen Vergleichsportalen taucht der heimische Versorger allerdings nicht mehr auf. Grund: Er möchte derzeit keine Kunden außerhalb seines Gebietes. Das Problem: Die Stadtwerke wissen nicht, wie viel Gas oder Strom diese möglicherweise vielen Neukunden verbrauchen, also wie viel für sie eingekauft werden muss. Müssen die Stadtwerke wegen vieler auswärtiger Neukunden nachordern und die Einkaufspreise sind zu diesem Zeitpunkt an der Börse hoch – würde sich das auf die Kunden in der Region preislich negativ auswirken. So halten die Stadtwerke lieber ihren Kundenstamm relativ günstig beziehungsweise beliefern Menschen, die in ihr Geschäftsgebiet (Diepholz, Barnstorf, Rehden und Wagenfeld) ziehen.

Gegen Mitnahmeeffekt

Die Strom- und Gastarife 2023 haben die Stadtwerke Huntetal bereits frühzeitig veröffentlicht. Mit 47 Cent beim Strom liegt der heimische Versorger nur wenig über der Preisbremse: Die Kunden zahlen demnach 40 Cent, was darüber liegt, übernimmt unter gewissen Bedingungen der Bund. Andere Versorger – darunter auch Stadtwerke – hätten ihre Preise auf über 60 Cent pro Kilowattstunde Strom erhöht, kritisiert Matthias Partetzke, Geschäftsführer der Stadtwerke Huntetal, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Diesen Mitnahmeeffekt zu generieren – alles, was über 40 Cent liegt, zahlt ja der Staat – haben die Stadtwerke Huntetal nicht geplant: „Wir würden ja den Staat und damit uns selbst betrügen“, erklärt Partetzke, denn Gesellschafter der heimischen Stadtwerke sind Städte und Gemeinden und damit auch „der Staat“. Diese Auffassung habe der Aufsichtsrat ebenfalls vertreten.

Mit Mehrkosten von 3 000 Euro für Gas und Strom muss der Durchschnitts-Energiekunde 2023 rechnen. Das kann mancher sicherlich kaum bezahlen. In den kommenden Jahren mit möglicherweise weiteren Teuerungen rechnen die Stadtwerke mit Forderungsausfällen in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Noch keine Zunahme von Mahnungen

In diesem Jahr haben die Stadtwerke Huntetal noch keine Zunahme von Mahnungen, Sperrankündigungen oder tatsächlichen Sperrungen verzeichnet. Die Entwicklung im kommenden Jahr hänge auch von Auswirkungen der geplanten staatlichen Entlastungen – wie die Strom- und Gaspreisbremse – ab.

„Wir empfehlen Kunden, sich schon vor etwaigen Zahlungsschwierigkeiten mit unserem Kundenservice in Verbindung zu setzen. In einem gemeinsamen Gespräch weisen wir auf mögliche staatliche Hilfsangebote hin, die beim Jobcenter oder den Sozialämtern beantragt werden können“, so Natalie Finger, Mitarbeiterin der Abteilung Marketing/Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken Huntetal.

100 000 Anschreiben verschickt

Insgesamt mehr als 100 000 Anschreiben haben die Stadtwerke Huntetal in den vergangenen Monaten aufgrund gesetzlicher Informationspflichten und eines erhöhten Informationsbedarfs an Kunden verschickt. Darin informierten die Stadtwerke verpflichtungsgemäß beispielsweise über Soforthilfe, Energieeinsparmöglichkeiten, die Gasumlage und wenig später über den Wegfall der Gasumlage. Für Personal, Porto und Papier entstanden den Stadtwerken dadurch nach eigenen Angaben Mehrkosten in Höhe von etwa 200 000 Euro.

250 Anrufe von Kunden jeden Tag

Das Aufkommen von Kundenkontakten habe sich in den vergangenen Monaten durch die Energiekrise deutlich erhöht – sowohl persönlich, telefonisch wie auch per E-Mail. Insbesondere der Informations- und Beratungsbedarf sei stark gestiegen: Vor der Energiekrise erhielt der Kundenservice der Stadtwerke Huntetal etwa 50 Anrufe pro Tag. Aktuell seien es 250 Anrufe täglich und in Spitzenzeiten – zum Beispiel nach dem Versenden von Anschreiben – sogar mehr als 600 Anrufe pro Tag.

Der Energieversorger bot in den vergangenen Wochen Infoveranstaltungen in seinem Geschäftsgebiet an. In den fünf Kundenveranstaltungen „Energiekrise in Deutschland“ informierten die Stadtwerke Huntetal nach eigenen Angaben mehr als 250 Besucher über den aktuellen Sachstand und Energiesparmaßnahmen.

Trotz Krise: Millioneninvestitionen

„Im Jahr 2023 investieren die Stadtwerke Huntetal erheblich in die Modernisierung von Strom- und Wasserversorgung sowie Energiewende-Projekte“, blickt Geschäftsführer Matthias Partetzke nach vorn. Das Investitionsvolumen liege bei mehr als zehn Millionen Euro.

Mit Blick auf die Preisentwicklung beim Gas sieht er den Trend zum Flüssiggas LNG skeptisch. Die Erzeuger würden auf dem Weltmarkt die Länder beliefern, die die höchsten Preise zahlen. Das laufe schon jetzt so. Beim Thema Strom fordert der heimische Stadtwerke-Chef, die Börsen zu optimieren, um gegen Spekulationsgeschäfte vorzugehen. Die derzeit an der Börse aufgerufenen Strompreise hält er für zu hoch: „Wir haben in Deutschland genug Strom.“ Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Steinkohlekraftwerke auf teure Kohle aus Übersee zurückgreifen müssen, da die Lieferungen aus Russland wegen des Ukrainekrieges gestoppt sind.

Auch Wasser wird teurer

Von den aktuellen Teuerungen sind nicht nur Strom und Gas betroffen. Auch für Trinkwasser erhöhen die Stadtwerke Huntetal vor dem Hintergrund weiterer Investitionen ihre Preise. Wie genau die neuen Wasser-Tarife aussehen, will der heimische Versorger in den nächsten Wochen bekannt geben.