Das Konzept funktioniert auch 2022

Von: Sven Reckmann

Teilen

Die Organisatoren des Diepholzer Großmarktes haben Bilanz gezogen. © Hefkaluk

Die Organisatoren des Diepholzer Großmarktes ziehen eine positive Bilanz. Die Polizei spricht von einem „arbeitsreichen Markt“, vor allem in den Abendstunden.

Diepholz – Die Karawane zieht weiter: ein ganzer Tross von Fahrzeugen der Bielefelder Schausteller-Unternehmens André Schneider mit dem verladenen Autoscooter an Bord rollte am Montag Mittag vom Diepholzer Marktplatz und steuerte neuen Zielen entgegen. Das Riesenrad stand zu diesem Zeitpunkt nur noch halb in der Gegend und war schon seiner Gondeln entledigt.

Während die Schausteller also mit Hochdruck abbauten und zusammenräumten, zogen die Marktverantwortlichen Bilanz.

„Das Konzept Großmarkt funktioniert auch im Jahr 2022“, sagte Bürgermeister Florian Marré mit Blick auf die 642. Ausgabe der Traditionsveranstaltung. Was „von oben kam“, also die Regengüsse, habe zwar genervt, aber „das liegt nicht in unserer Hand.“

Marktmeister Jonas Bramlage freute sich über einen reibungslosen Auf- und Abbau auf dem Gelände. „Wir hatten mehr Besucher, als für dieses Wetter erwartet. Wenn wir von 70 000 sprechen, dann trifft es das wohl ganz gut.“ Auch die Schausteller seien den Umständen entsprechend zufrieden gewesen. Die Zelte seien sehr gut besucht gewesen. „Das Konzept von den Betreibern ist sicherlich aufgegangen“, sagte Bramlage.

Von einem „arbeitsreichen Markt“ spricht die Polizei. Tagsüber sei der Markt mit nur wenigen Einsätzen relativ ruhig verlaufen. In den Abendstunden und in der Nacht waren die Festzelte gut besucht und es sei zu einem erhöhten Einsatzgeschehen mit „markttypischen Delikten und Sachverhalten“ gekommen – häufig Streitigkeiten oder Körperverletzungen. Insgesamt registrierte die Polizei nach eigenen Angaben rund 80 „Eingriffsmaßnahmen“. „Dazu gehören beispielsweise Identitätsfeststellungen oder Jugendschutzkontrollen“, erklärt Björn Gieseke, Leiter Einsatz- und Streifendienst bei der Polizeiinspektion Diepholz. Insgesamt mussten die Beamten 15 Platzverweise aussprechen.

16 Straftaten wurden von den Beamten registriert, etwa die Hälfte davon Körperverletzungen, berichtete Gieseke weiter.

Da war es nur noch ein halbes Riesenrad: Der Abbau der Schausteller auf dem Diepholzer Marktgelände ging schnell. © Reckmann

Die Security sei in diesem Jahr von Zweier- auf Dreier-Streife ausgeweitet worden, fügte Bramlage hinzu. „Allein das ist schon eine Präsenz, und es gab dann auch Situationen, in denen die auch benötigt wurde.“ Beispiel: In der Nacht zum Sonntag musste – wie berichtet – ein Festzelt geräumt werden (wir berichteten). Ein Unbekannter hatte in dem Festzelt Pfefferspray versprüht und damit mehrere Personen verletzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 05441/9710, zu melden.

Die Zahl der Einsätze blieb im Rahmen dessen, was zu erwarten war, so das DRK, das für den Rettungsdienst verantwortlich war. Wenn es allerdings zu Einsätzen kam, dann habe häufig auch ein Arzt mit ausrücken müssen. Übersetzt: es war mehr als nur eine Schramme. Solche Verletzungen seien dann fast immer im Zusammenhang mit Alkohol und in den späteren Abendstunden zu verzeichnen gewesen, hieß es vom DRK. Fast durchgehend seien Erwachsene betroffen gewesen.

Positiv in der Rückschau auf den Großmarkt 2022 dürfte bei vielen Teilnehmern der Donnerstagabend in Erinnerung bleiben. „Der Marsch war so groß wie noch nie“, sagte Florian Marré. Es habe allein 500 Anmeldungen im Vorfeld gegeben. „Da haben wir gemerkt, die Leute haben richtig Lust auf Markt.“

Weniger los als in Vor-Corona-Zeiten war allerdings beim Seniorennachmittag am Samstag. Hier seien relativ wenige „Kurzentschlossene“ in Festzelt gekommen, hatte Marré beobachtet.

Die „Kulinarische Weltreise“ bot erstmals eine Aktionsbühne mit Kochshows und Vorträgen. „Wir planen, das Konzept im nächsten Jahr weiterzuentwickeln“, blickte Marktmeister Jonas Bramlage voraus. Das gelte auch für den „Papp-Viehmarkt“, der „im Großen und Ganzen gut angenommen wurde.“ Mittlerweile haben die Organisatoren übrigens auch den „Kassensturz“ beendet: Bei der Auktion kamen 400 Euro für den Tierschutzhof Dickel zusammen.