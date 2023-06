Das ist los in Diepholz: Flyer informiert über mehr als 50 Veranstaltungen

Den Diepholzer Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2023 präsentieren Tourismusbeauftragte Christina Bünnemeyer und Jonas Bramlage, Veranstaltungsmanager der Stadt Diepholz. © Stadt Diepholz

Die Stadt Diepholz hat den Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2023 vorgelegt. „Unser Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, welche tollen Veranstaltungen sie in unserer schönen Stadt besuchen können“, sagt Veranstaltungsmanager Jonas Bramlage.

Diepholz – In Diepholz ist auch im zweiten Halbjahr 2023 einiges los. Mehr als 50 Veranstaltungen haben es auf den neuen Veranstaltungskalender der Stadt Diepholz geschafft. Dieser gibt einen kurzen Überblick über anstehende Events von verschiedenen Vereinen und Organisationen in Diepholz. Details und weitere Veranstaltungen sind im Internet unter www.stadt-diepholz.de abrufbar.

„Unser Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, welche tollen Veranstaltungen sie in unserer schönen Stadt besuchen können. Dazu sammeln wir die verschiedenen Angebote und fassen sie in einem Flyer zusammen. So profitieren die Veranstaltenden von der Aufmerksamkeit für ihre Events und die Interessierten von den gesammelten Informationen“, wird Jonas Bramlage, Veranstaltungsmanager der Stadt Diepholz, in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Die städtische Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer erklärt: „Der Veranstaltungskalender wird ab sofort an vielen Stellen verfügbar sein: im Rathaus, bei Vereinen, in öffentlichen Einrichtungen. Auch die Touristinnen und Touristen in Diepholz möchten wir mit dem Kalender erreichen. Er liegt daher auch am Wohnmobilstellplatz und in verschiedenen Unterkünften in Diepholz und am Dümmer aus.“

Vor dem Erstellen des Flyers wurden laut der Mitteilung alle Vereine und Organisationen, von denen der Stadt Kontaktinformationen vorliegen, angeschrieben. Sie wurden gebeten, Informationen zu ihren anstehenden Veranstaltungen zuzuschicken, die dann im Veranstaltungskalender und auf der Homepage der Stadt Diepholz aufgenommen wurden. Gleichzeitig können Personen und Vereine, die eine öffentliche Veranstaltung planen, sich jederzeit direkt bei Veranstaltungsmanager Bramlage melden. Die Mailadresse lautet jonas.bramlage@stadt-diepholz.de.

„Wir nehmen gern schon Veranstaltungshinweise für das erste Halbjahr 2024 an. Für den Veranstaltungskalender sind wir auf die Mitarbeit der Veranstaltenden angewiesen. Wir können nur die Events aufnehmen, von denen wir wissen“, so Jonas Bramlage.