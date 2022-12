Das ist die neue Kreisrätin in Diepholz: Britta Korfage

Von: Anke Seidel

Die Ostsee ist ihr Sehnsuchtsort: Kreisrätin Britta Korfage vor einem Strandbild in ihrem Büro im Diepholzer Kreishaus. © Anke Seidel

Britta Korfage hat nach 33 Jahren beim Landkreis Osnabrück einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Jetzt arbeitet sie für die Menschen im Landkreis Diepholz.

Landkreis Diepholz – Für Britta Korfage hat ein neuer, besonderer beruflicher Lebensabschnitt begonnen. Nach 33 Jahren Verwaltungstätigkeit beim Landkreis Osnabrück ist sie zum Landkreis Diepholz gewechselt – und seit Anfang November neue Kreisrätin. Ihre Entscheidung hat die 51-Jährige nicht bereut. „Es ist ein tolles Arbeitsklima hier!“, schwärmt sie.

Britta Korfage ergreift Verwaltungskarriere auf Rat ihrer Eltern

Von langen theoretischen Diskussionen hält Britta Korfage nicht viel. Sie liebt praktische Lösungen, erarbeitet gerne Strategien und begleitet die Umsetzung. „Einfach mal machen und nicht so viel darüber reden“, das liegt ihr. „Natürlich muss es rechtssicher sein“, betont sie.

Die 51-Jährige beschreibt sich selbst als „sehr teamorientiert“ und als grundsätzlich sehr offenen Menschen“. Genau das will sie auch in ihrer neuen Funktion beim Landkreis leben: „Meine Tür ist immer offen, jeder kann mich ansprechen.“ In ihrem lichtdurchfluteten Büro im Diepholzer Kreishaus bilden zwei Bilder einen besonderen Blickfang. Eine stimmungsvolle Strandaufnahme lässt darauf schließen, dass die 51-Jährige gern am Meer ist. „Ja, ich bin Ostsee-Fan“, bestätigt sie – und schmunzelt: „Im Urlaub verschlinge ich Bücher“, vorzugsweise Krimis.

Das andere Bild hat sie selbst gemalt – als Symbol dafür, dass Einzigartigkeit besser als Perfektionismus ist. „Aber ich kann nicht ernsthaft malen“, meint sie – wenngleich ihr Werk auf den Betrachter durchaus gelungen wirkt. Trotz ihrer Affinität zum Malen und zur Grafik hatte sie sich – nicht zuletzt auf Rat ihrer Eltern – für das Studium der Verwaltungsbetriebswirtschaft entschieden. „Aber ich war nie unglücklich“, blickt sie auf ihr bisheriges Berufsleben beim Landkreis Osnabrück zurück. „Ich habe das nie bereut, weil ich immer Stellen hatte, bei denen ich kreativ sein konnte.“

Wie zum Beispiel im Bereich der Personalentwicklung: „Auch da hat man viele Möglichkeiten“, weiß die neue Kreisrätin aus Erfahrung. Was liegt gerade auf ihrem Schreibtisch? „Das Thema Homeoffice“, schmunzelt sie. Diese Arbeitsform gehört längst zum Alltag in der Kreisverwaltung. Jetzt geht es um Optimierungen und Verbesserungen – und ebenso um attraktive Arbeitsplätze: „Auch die Verwaltung ist vom Fachkräftemangel betroffen“, nennt Britta Korfage eine Herausforderung. Deshalb müssten Ausbildungsplätze attraktiv und Arbeitsplätze noch flexibler gestaltet werden.

Korfage lobt den Zustand des ÖPNV im Landkreis Diepholz

Dabei ist die Digitalisierung von elementarer Bedeutung. Das gilt nicht nur für die Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung, sondern genauso im Dienstleistungsbereich für die Bürger. Im Flächenlandkreis Diepholz sei die Digitalisierung enorm wichtig, so die neue Kreisrätin. Die Technik müsse so gestaltet sein, dass auch ältere Bürger digitale Dienstleistungen problemlos nutzen könnten. Auch der EDV-Bereich gehört zu den beruflichen Stationen Britta Korfages beim Landkreis Osnabrück. Dort leitete sie zuletzt den Fachdienst Finanzen mit rund 150 Mitarbeitern und den Bereichen Liegenschaften, Kommunalaufsicht, Kasse und zentrale Vergabestelle. Die Struktur sei nicht zu vergleichen mit der im Landkreis Diepholz, erklärt die neue Kreisrätin. Aber in ihrem neuen, breit gefächerten Aufgabenfeld spiegeln sich viele Bereiche, für die sie schon im Landkreis Osnabrück verantwortlich gewesen ist.

Neu ist für sie allerdings der ÖPNV. Dabei hat die 51-Jährige eines bereits festgestellt: „Der Landkreis Diepholz ist besser aufgestellt als andere Landkreise.“ Dennoch besteht im Flächenlandkreis Diepholz weiter Handlungsbedarf. Die zentrale Frage beschreibt die Kreisrätin so: „Wie schaffe ich es, Mobilität zu verändern?“ Denn die Strukturen in diesem Lebensraum sind unterschiedlich, deshalb müssen für verschiedene Bereiche passgenaue Lösungen gefunden werden. Anrufsammeltaxis oder Carsharing könnten Optionen sein: „Damit werden wir uns als Landkreis beschäftigen müssen.“

Die zweifache Mutter ist auf das Auto angewiesen. Denn sie lebt mit ihrem Ehemann sowie den Söhnen Justus und Jasper (20 und 16 Jahre alt) in Bersenbrück-Hastrup im Landkreis Osnabrück. 29 Kilometer sind es von dort bis zum Diepholzer Kreishaus – ein Arbeitsplatz, den sie sehr schätzt und der ihr viele neue Erfahrungen ermöglicht.

Britta Korfage sieht den Landkreis Diepholz finanziell gut aufgestellt

„Ich habe mich immer verändert“, blickt sie auf ihre bisherigen beruflichen Herausforderungen und auf ihre damalige, von den Eltern beeinflusste Entscheidung für die Verwaltungskarriere, die ihr Erfüllung gebracht hat. Ihren Söhnen wolle sie vermitteln: „Eine berufliche Entscheidung ist nicht in Stein gemeißelt.“

Ihr eigener Arbeitsalltag bleibt spannend: Zurzeit läuft im Fachdienst Personal und Organisation ein Pilotprojekt, bei dem bisherige Verwaltungsstrukturen umgebaut und neue Arbeitswelten getestet werden.

Und schließlich ist da noch ein elementarer Bereich, der Einfluss auf alle Themen der Lebenswelt Landkreis hat: die Finanzen. Denn von ihnen hängen Gestaltungsmöglichkeiten ganz entscheidend ab. Erst am 5. Dezember hat Britta Korfage den Beschluss des Kreishaushalts im Kreistag miterlebt. Auch wenn er erstmals seit Jahren mit einer Kreditaufnahme von 20 Millionen Euro verbunden ist, urteilt die Kreisrätin und Finanzexpertin: „Wir sind gut aufgestellt.“