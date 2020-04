1,2 Millionen Euro für Masken

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Sie werden zurzeit gehandelt wie Gold: Masken, die vor der Infektion mit dem Coronavirus schützen sollen, sind Mangelware – und deshalb teuer. Der Landkreis hat seinen Kliniken in Bassum, Diepholz und Sulingen aktuell 6 000 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Und ist bemüht, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen ebenso damit zu unterstützen, wenn es dringend notwendig ist – auch wenn es nicht die originäre Aufgabe des Landkreises sei, wie Landrat Cord Bockhop betont: „Es gehört zu den eigenen Aufgaben, sich zu versorgen.“

Gleichwohl will der Landkreis Pflegeeinrichtungen und Ärzte helfen: „Wir haben bisher für mehr als 1,2 Millionen Euro überwiegend Schutzmasken der Kategorie FFP2 und FFP3, aber auch Schutzanzüge und Schutzkittel gekauft und bestellt“, berichtet der Landrat. Etwa 30 000 Masken seien bereits an Pflegeeinrichtungen ausgegeben worden. In dieser Woche folgen 30 000 weitere, sie gehen an Pflegeeinrichtungen und Ärzte.

Der Landkreis verteilt die Masken im Abholsystem – und zum Selbstkostenpreis. Rechnungen würden aber erst später verschickt. „Jetzt geht es erst mal um die Masken“, so der Landrat.

An weiterer Beschaffung arbeiten die Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit Hochdruck. Mit Angeboten von Handelsvertretern, Zwischenhändlern und anderen mehr werden sie förmlich überschüttet. „Wir bekommen jeden Tag Angebote, manche sogar auf Chinesisch“, sagt der Landrat. Jedes einzelne müsse sorgfältig geprüft werden: Stimmt die Qualität der Masken? Der Liefertermin? Der Preis? „Manche Händler wollen sogar Vorkasse haben“, beschreibt Cord Bockhop die Dynamik am Markt. Doch Vorauszahlungen lehnt der Landkreis ab: „Es geht schließlich um Steuergelder.“

Im Kreishaus gehen ebenso Hinweise von Bürgern ein, die über private Kontakte Maskenhändler empfehlen. Wie von Fanny Lanfermann, Geschäftsführerin von Löwenherz: „Durch meinen Bruder, der als Unternehmer in Shanghai arbeitet, bekam ich den Hinweis auf einen ihm bekannten Hersteller von Schutzmasken und -kleidung in China“, berichtet sie. „Die Preise waren im Rahmen, der einzige Haken: Die Mindestbestellmenge betrug 100 000 Stück.“ Zu viel für das Kinderhospiz Löwenherz.

Deshalb wandte sich Fanny Lanfermann per E-Mail an die Kreisverwaltung. Die habe zunächst nicht reagiert. Dann jedoch habe der Landrat persönlich geantwortet – und über die vielen Angebote sowie die notwendige Prüfung berichtet. Den Hinweis darauf, dass Ärzte und Einrichtungen die Masken brauchen und ihren Einkauf eigentlich selbst koordinieren müssten, empfand Fanny Lanfermann jedoch nicht als zielführend: „Diese abwehrende Haltung des Landrats hat mich sehr getroffen“, sagt die Geschäftsführerin – genauso wie die Formulierung, der Landkreis sei kein „Maskengroßhandel“.

„Andere Landkreise haben übrigens positiv reagiert und fühlen sich zuständig, die schwere Arbeit unseres Gesundheitssystems in der Krise zu unterstützen“, fügt die Löwenherz-Geschäftsführerin hinzu. „Und die Bundesregierung hat Tausende Beatmungsgeräte und Millionen von Masken bestellt, um sie an sie Bundesländer zu verteilen – ohne dass jemand auf die zynische Idee käme, sie wäre deshalb ein ,Maskengroßhändler“, sagt Fanny Lanfermann.

Auch der Landkreis Diepholz habe von Bund und Land Masken bekommen, bestätigt Landrat Cord Bockhop, allerdings nicht in ausreichender Zahl. Die Unterstützung der Pflegeeinrichtungen und der Ärzte sei dem Landkreis aber enorm wichtig, betont er. „Es gibt viele Menschen, die uns helfen wollen“, freut sich Cord Bockhop außerdem über selbstlose Angebote – und nennt als Beispiel die Spende von Schutzbekleidung durch eine Firma.

Weil zurzeit auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum in der Diskussion ist, rät der Landrat den Bürgern dringend zur Vorsorge – auch wenn Mund-Nasen-Schutz- oder Stoffmasken auf dem Markt schwer zu bekommen sind. Nähanleitungen gibt es im Internet (zum Beispiel www.hausaerzteverband-niedersachsen.de).

Außerdem hofft der Landrat auf weitere Helfer, die Behelfsmasken für die Schulen nähen können. Wer sie abgeben möchte, kann sich per Mail melden: freiwillige-coronahilfe@diepholz.de