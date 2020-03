111 Coronakranke

Sorglose Bürger gefährden andere

Landkreis Diepholz – Die Zahl der Coronakranken steigt im Landkreis Diepholz auf 111. Neun weitere Infizierte meldete der Landkreis am Donnerstagabend. Betroffen sind derzeit 24 Bürger in der Gemeinde Weyhe, 16 in der Gemeinde Stuhr, 14 in der Stadt Diepholz, elf in der Stadt Bassum, neun in der Stadt Syke sowie jeweils acht in den Städten Twistringen, Sulingen und der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde. 13 weitere Fälle verteilen sich auf andere Orte im Landkreis. „Bisher konnten 30 der Betroffenen aus der Quarantäne entlassen werden. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 18 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Vier davon werden intensivmedizinisch behandelt.