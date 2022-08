Corona-Testcenter leidet unter mehr Bürokratie, weniger Besuchern – und vielen Grauzonen

+ © ck Formulare, Formulare: Vier Jahre muss Luca Köhnken jede Selbstauskunft der Testzentrums-Besucher aufheben. Da dürfte noch einiges an Ordnern zusammenkommen. © ck

Obwohl die bürokratischen Aufgaben immer mehr werden und die Zahl der Kunden zurückgeht, halten Luca und Samuel Köhnken ihr Corona-Testzentrum in Diepholz weiter offen. Ihre Meinung: „Die Hürden sind wichtig, um es Betrügern zu erschweren.“

Diepholz – Plötzlich ging alles ganz schnell. Luca Köhnken umschreibt es schmunzelnd als „ziemlich kurzfristig“. Ende Juni sah er sich über Nacht mit der von der Bundesregierung veränderten Coronavirus-Testverordnung konfrontiert. Und die hatte es in sich: Die kostenlosen Bürgertests fielen praktisch weg – mit Ausnahmen. Nur welche? Köhnken, der mit seinem Bruder Samuel das Testzentrum am Diepholzer Bahnhof betreibt, erkundigte sich beim Gesundheitsamt des Landkreises. „Aber dort bekamen wir zu hören, dass die Mitarbeiter von der Neuerung genauso überrascht worden sind wie wir.“

Deutlich mehr Bürokratie brach auf die Köhnkens und ihre 15 Mitarbeiter herein. „Das fängt mit den Vordrucken zur Selbstauskunft an, die wir von jedem einfordern“, schildert Luca Köhnken. Meistens kommen Menschen zum Test-Container, die zu einer medizinischen Behandlung ins Krankenhaus müssen oder dort einen Patienten besuchen wollen. Für sie ist der Test weiter kostenlos – genauso wie für unter fünfjährige Kinder, Frauen in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft sowie Patienten, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona geimpft werden können oder zum Ende ihrer Quarantäne einen Nachweis brauchen.

Kardinalfrage: Ab wann gibt es gute Gründe für einen Test?

Für drei Euro bekommen andere einen Nachweis – aber längst nicht alle, sondern nur jene, deren Corona-Warn-App angeschlagen hat, die am Tag ihrer Testung Kontakt zu Risikopatienten haben oder eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen wollen. „Aber da fängt die Grauzone an“, verdeutlicht Köhnken: „Lässt sich ein solcher Kontakt belegen? Darf ich mich testen lassen, wenn ich abends die Oma besuche? Und ist ein Essen im Restaurant schon eine Innenraum-Veranstaltung?“

Inzwischen hätten sich jedoch viele ans Beantworten des Fragebogens gewöhnt. Wenn er vorab allerdings nicht ausgefüllt ist, kann es schon mal fünf Minuten dauern, ehe das geschulte und geprüfte Personal das Stäbchen in die Nase steckt. Vor der neuen Regelung sei dies nach einer bis drei Minuten erledigt gewesen. „Da ist es fast ein Glück, dass wir seit der Umstellung deutlich weniger Frequentierung haben als vorher – sonst wäre das nicht zu schaffen“, erklärt der Betreiber. Ihm zufolge sei seine Anlaufstelle im Juli um 50 Prozent weniger genutzt worden als vor der neuen Verordnung; im Vergleich zum März, „unserem Spitzenmonat“, sei es sogar nur ein Fünftel gewesen.

Der Umsatz im Corona-Testcenter geht zurück - aber: „Wir machen weiter!“ Aus gutem Grund

Dementsprechend ging natürlich auch der Umsatz zurück. „Aber wir machen weiter“, verdeutlicht Luca Köhnken. Erstens, weil er im Fall von weniger Teststellen eine noch höhere Corona-Dunkelziffer befürchtet. Zweitens, „damit wir unsere Mitarbeiter nicht kurzfristig vor die Tür setzen müssen“. Drittens, „weil eine Schließung das Aus für immer bedeutet. „Denn in der neuen Verordnung steht auch, dass keine neuen Testzentren mehr öffnen dürfen. Und wer jetzt zumacht, darf nicht wieder öffnen“, erläutert der 30-Jährige.

Heißt das, dass er mit der Rückkehr der Gratis-Tests rechnet? „So chaotisch, wie es bisher lief, rechne ich erst mal mit gar nichts mehr“, gesteht der Inhaber. Gleichwohl ahnt er, dass es auch noch heikler hätte kommen können: „In der Nacht vor der Umstellung hat unser Software-Anbieter durchgearbeitet, sonst wären wir nicht klargekommen.“ Und die Erstattung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen funktioniere reibungslos, „obwohl sie zunächst höchst skeptisch waren“. Köhnken kann es verstehen, denn bekanntlich hätten einige Testzentren im Land Schindluder betrieben. „Deswegen ist es wichtig, solche Hürden zu schaffen, um es Betrügern zu erschweren“, findet er.