Landrat übt in Corona-Krise Kritik am Status Quo: „Wir sind Getriebene des Marktes“

Erst kürzlich hatte der Landkreis den Rettungsdienst neu ausschreiben müssen. Seit Jahrzehnten zeichnet das Deutsche Rote Kreuz dafür zuständig, hat etablierte Strukturen und das notwendige Wissen, um in der Region optimal agieren zu können. Und dennoch: Die Ausschreibung musste aus Rechtsgründen erfolgen.

+ „Sobald Corona vorbei ist, wird wieder alles dem freien Markt unterstellt. Das finde ich problematisch.“ - Cord Bockhop, Landrat

Vielleicht, hofft Bockhop, werde die jetzige Situation den beteiligten Institutionen eine Lehre sein. „Ansonsten sind wir immer Getriebene des Marktes“, blickt er in die Zukunft. Es sei immer so gewesen, dass Entscheidungen den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr als oberste Maxime hatten. „Haben wir da eingegriffen, waren wir immer die Bösen“, meint der Landrat. Doch jetzt würden in der Grund- und Daseinsvorsorge Abhängigkeiten sichtbar, die für die Bevölkerung langfristig problematisch werden können. Gegen Medikamente aus China spreche absolut nichts, doch wenn eine Krisensituation dazu führe, dass diese nicht mehr geliefert werden können und Alternativen fehlten, sei das ein Problem.