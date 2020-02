Beim Coronavirus stimmen sich im Kreis alle wichtigen Akteure ab

Landkreis Diepholz - Noch ist der Landkreis Diepholz von einem Infektionsfall mit dem Coronavirus SARS-COV-2 verschont geblieben. Es gibt auch keinen Verdachtsfall. Trotzdem konferieren täglich alle Verantwortlichen in der Kreisverwaltung über die aktuelle Lage: Wie bestmöglich vorgehen im Ernstfall?

Weil eine Abstimmung zwischen Kreisverwaltung, Gesundheitsamt, Einsatz- und Rettungsleitstelle sowie Klinikverbund, Rettungsdienst, Polizei und Ärzteschaft enorm wichtig ist für schnelles und effizientes Handeln, gab es gestern eine weitere gemeinsame Konferenz. Vorsorglich, wie Kreisrätin Ulrike Tammen berichtet. Denn: „Eine Gefahrenlage sehen wir zurzeit nicht.“

Bereits seit einigen Wochen werde die Entwicklung des neuen Corona-Virus von den beteiligten Institutionen im Landkreis beobachtet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung aller Beteiligten. Gestern ging es darum, „die Handlungskonzepte für den Landkreis Diepholz weiter anzupassen, aber auch präventiv konzeptionelle Vorgehensweisen zu erarbeiten, um bei einer weiter fortschreitenden Infektionslage handlungsfähig zu bleiben“. Alle Beteiligten sind sich einig: Eine Gefährdung der Bürger wird weiterhin als sehr gering eingeschätzt.

Coronavirus: „Landkreis Diepholz gut vorbereitet und aufgestellt“

„Der Landkreis Diepholz ist auf eine Ausbreitung des Virus gut vorbereitet und aufgestellt“, erklärt Kreisrätin Ulrike Tammen. Es gebe ständig aktualisierte Pandemie- und Notfallpläne, ergänzt Uwe Lorenz, Geschäftsführer der Kliniken Diepholz.

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Daniel Tabeling, weist in dem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Patienten, die eine entsprechende unspezifische Erkältungssymptomatik – wie Husten, Niesen, leichte Temperaturerhöhung, Halsschmerzen, aber auch Durchfall – bei sich feststellen und ein sogenannter „epidemiologischer Zusammenhang“, sprich ein Kontakt zu nachweislich an SARS-COV-2-Erkrankten oder ein Aufenthalt in Risikogebieten bestand, primär zunächst telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt (Telefon: 05441/976 2020) aufnehmen sollten – um klären zu lassen, ob ein begründeter Verdachtsfall besteht und ob weitere spezifische Maßnahmen erforderlich sind.

Leichter Schnupfen meist noch kein Grund zur Corona-Sorge

„Patienten mit unspezifischer Erkältungssymptomatik ohne epidemiologischen Zusammenhang sind bis auf Weiteres nicht als Infektionsgefährdete bezüglich des SARS-COV-2-Erregers anzusehen“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. Will heißen: Ein leichter Schnupfen ohne Reise in Risikogebiete und ohne Kontakt zu bestätigt Erkrankten ist noch kein Grund zur Sorge: „Bevor diese Patienten eine medizinische Einrichtung aufsuchen, sollte jeder individuell entscheiden, ob dies aufgrund der Schwere der Beschwerdesymptomatik zwingend erforderlich ist. Sofern dem so ist, sollte auch hier zunächst eine hausärztliche Abklärung erfolgen“, lautet der Ratschlag der Fachleute.