Im Computer ist schon alles aufgebaut

Aschen - Von Sven Reckmann. In der virtuellen Realität ist schon alles fertig. Das große Zelt steht bereits an seinem Platz, der zentrale Dorfplatz mit seinen Sitzmöglichkeiten und seinen Restaurationsbuden und das Wettkampfgelände sind aufgebaut und warten geradezu auf die Besucher. Im Computer, in der Animation, können die Organisatoren des 37. Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren in Aschen schon einen „Rundflug“ über das Gelände machen. „Wären wir doch draußen auch schon so weit“, möchte da vielleicht mancher sagen.

Denn mit dem Großereignis, das vom 24. Juni bis zum 2. Juli für eine Woche etwa 2 000 Kinder, Jugendliche und Betreuer aus rund 50 Jugendfeuerwehren des Landkreises sowie zahlreiche Gäste zusätzlich ins beschauliche Aschen bringen wird, ist jede Menge Arbeit verbunden.

Schnell wird klar: Diese Mammutaufgabe kann nur bewältigt werden, wenn viele mit anpacken. Zwischen 600 und 700 Helfer werden benötigt, rechnet Sandra Kirchhoff-Trimpe vor, die für die Personaleinteilung beim Zeltlager zuständig ist.

Viele Helferbögen sind schon zurückgekommen, aber „weitere Helfer können und sollen sich bei uns melden“ Die Bögen liegen bei örtlichen Bäckern aus und sind auf der Homepage des Zeltlagers herunterzuladen. Dort wird genau abgefragt, wann ein Helfer Zeit hat und in welchen Bereichen er gern eingesetzt werden möchte.

Auch Tortenspenden können hier angegeben werden. Der Torten“verbrauch“ pro Tag im Zeltlager: 60 Stück.

Abgeben kann man seinen Bogen per eMail (Adresse steht auf dem Bogen) oder einfach in den Briefkasten am Gerätehaus.

Aus den Hilfangeboten und den Bedarfen wird dann ein Dienstplan ausgetüftelt, der etwa eine Woche vor dem Start des Zeltlagers fertig sein soll. Dann weiß jeder, was er wann und wo zu tun hat.

„Alle Vereine haben ihre Bereitschaft signalisiert, sich zu beteiligen“, freut sich Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek. Auch von außerhalb Aschens seien Zusagen gekommen, ebenso können die Aschener auf Unterstützung aus den anderen Diepholzer Ortsfeuerwehren bauen, „auch die Stadt steht dahinter“, unterstreicht Paradiek. Bürgermeister Dr. Thomas Schulze ist Schirmherr der Veranstaltung.

Fest steht, dass rund um das Aschener Feuerwehrhaus einiges „umgekrempelt“ wird.

„Das Feuerwehrgerätehaus wird Standort für den Zeltlager-Bauhof und für das Personalbüro“, erklärt Cord Buck, der für die Planung des Lagergeländes zuständig ist. Die Kindertagesstätte wird Domizil für den Sanitätsdienst, während beim Vereinsheim des TSV die Tages-Cafeteria entsteht, direkt in Reichweite der Wettkampfstätten. Die Schulaula wird eine Nacht-Cafeteria bieten und das „internationale Pressezentrum“ beherbergen, in dem auch die Redaktion für die tägliche Lagerzeitung zu Hause sein wird.

Der 7,5 Hektar große Zeltplatz wird sich östlich der Apwischer Straße erstrecken. In dessen südlichem Bereich (an der Straße „Hinter dem Dorfe) soll ein „Dorfplatz“ entstehen als zentraler Anlaufpunkt mit Verpflegungsständen und den Flaggen aller 18 teilnehmenden Gemeinden als Blickfang im Mittelpunkt.

Parkplätze wird es auf dem Gelände nördlich des Sportplatzes geben.

Das Organisationsteam ist schon seit vielen Monaten im Dienst, die Aufgaben sind in verschiedene Fachbereiche unterteilt, die vom Bauhof über Ver- und Entsorgung, Wettbewerbe und Entertainment bis hin zu Sponsoren-Betreuung, Internetauftritt und Lagerzeitung reichen.

Die ersten Versorgungsleitungen sind schon vor einigen Wochen in die Erde eingebracht worden, das Lagergelände wurde abgemessen. Das Material vom vorherigen Zeltlager in Borstel ist abgeholt worden.

Als nächstes sollen die Sitzgelegenheiten auf den Dorfplatz zusammengezimmert werden, 30 Garnituren werden benötigt.

Welches die nächsten Schritte sind, das wird bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 2. März, bei Milbe bekanntgegeben, dann sind es keine vier Monate mehr, bis das Zeltlager beginnt.

Damit auch die Motivation bei den Helfern nicht verfliegt, ist ein Termin schon fest gebucht. Am 12. August, wenn der große Sturm vorüber ist, steigt die zünftige Helferfete. Dann, so hoffen alle, mit einem möglichst entspannten Blick zurück aufs Zeltlager 2017.

www. zeltlager2017.de