Churchville – ein letztes Mal auf Tour

Sankt Hülfe/Heede - Churchville – das „Mobile-Jugendkirche-Projekt“ des Kirchenkreises Diepholz – ist in den letzten fünf Jahren durch 19 Kirchengemeinden des Kirchenkreises gereist. Und nun steht die 20. – und gleichzeitig letzte – Station in Sankt Hülfe-Heede an, bevor das Projekt zum 31. August dieses Jahres enden wird. In Sankt Hülfe-Heede soll Churchville dann einen runden Abschluss finden, so kündigen die Organisatoren an.

Das Thema der 20. Woche wird „be welcome! Zu Gast bei Freunden“ sein. Das Thema ist natürlich zum einen passend zu der Fußball-WM, die in derselben Woche startet. Zum anderen passt das Thema auch rückblickend zu den letzten fünf Jahren, in den Churchville in vielen Gemeinden zu Gast sein durfte und Churchville wiederum ein Gastgeber für etliche Jugendliche, Teamer und Vereine, gewesen ist.

Am Montag, 11. Juni von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus startet die Woche mit dem „open up“ bei dem sich die Teilnehmer bei Spiel und Spaß gemeinsam auf die kommende Woche einstimmen werden. Am Dienstag, von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus geht es weiter mit dem „chill-café“, das neben leckeren Cocktails einen Vorgeschmack auf die Fußball-WM bieten soll. Am Mittwoch, 13. Juni, von 18 bis 20 Uhr am Gemeindehaus darf „Churchville“ Gastgeber für die Feuerwehr Diepholz sein, die mit ihrer Drehleiter kommt.

Am Donnerstag um 18.30 Uhr im Hotel-Restaurant Castendiek, wird der „himmelskoffer!“ gefeiert – ein Gottesdienst mal anders an einem außergewöhnlichen Ort.

Am Freitag, von 19 bis 22.30 Uhr in der Kirche, wird „churchnight!“ gefeiert. Die Teilnehmer erwarten Lagerfeuer, Stockbrot und eine Party in der Kirche.

Am Samstag, von 14-17 Uhr ein „Bubble-ball-Turnier“ auf dem Sportplatz des TuS statt. Teams, jeweils zu vier Personen, könne sich im Voraus per WhatsApp bei Jelena unter 0162-3231161 anmelden. Wer kein Team hat, kann einfach vorbeikommen.

Im Anschluss, ab 18 bis 22 Uhr, findet im Gemeindehaus ein „Churchville-Revival-Abend“ für alle, die in den letzten fünf Jahren bei Churchville mitgewirkt haben, statt. Dabei sollen die letzten Jahre noch einmal Revue passieren. Wer dabeisein will, möge sich per WhatsApp bei Jelena unter 0162-3231161, bis zum 12. Juni für eine bessere Planung anmelden. Am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr, in der Kirche wird schließlich der „connec:tion“-Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde gefeiert.