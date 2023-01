Ceka investiert in Diepholzer Kaufhaus

Von: Eberhard Jansen

Nach dem Auszug der Post- und der Bäckerei-Filiale baut Ceka das Erdgeschoss seines Kaufhauses an der Langen Straße 22-24 derzeit um. Weitere Investitionen sollen folgen. © Jansen

Ceka investiert an seinem Standort Diepholz. Das erklärte Harald Többens, Chef des in Leer ansässigen Kaufhaus-Unternehmens, am Mittwoch im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung: „Wir bauen zunächst das Erdgeschoss um“, sagte er, ohne bereits ins Detail gehen zu wollen.

Die Arbeiten sind angelaufen, nachdem die Postfiliale zum Jahresende in das Tabakwaren- und Zeitschriften-Geschäft Niemeyer im Famila-Gebäude (Groweg) umgezogen war. Die Bäckerei „Kiepenkerl“ war bereits vor einigen Monaten aus dem Ceka-Erdgeschoss in das leer stehende Ladenlokal auf der gegenüberliegenden Straßenseite gezogen. Somit hat Ceka nun mehr Platz. Diesen werde man voraussichtlich für die Ausweitung des Textilbereiches nutzen, deutete Többens an.

Keine Postbank mehr in Diepholz In Diepholz wird es nach dem Umzug der Postfiliale vom Kaufhaus Ceka ins Famila-Gebäude keine Postbank-Finanzdienstleistungen wie bisher mehr geben. Das teilte ein Postbank-Sprecher auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Die unter anderem durch die Digitalisierung ausgelöste Veränderung im Kundenverhalten habe dazu geführt, dass Postbank und Deutsche Post regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und Kosten überprüfen. Diese Prüfung führe in einigen Fällen zum Ergebnis, dass in einer bestimmten Filiale Bankdienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden können, so die Postbank. Auch der Inhaber einer Partnerfiliale könne zum Ergebnis kommen, dass sich für ihn das Angebot von Finanzdienstleistungen nicht lohnt. Daher sei diese Dienstleitung in Diepholz herausgenommen worden. Die Postbank verweist auf ihre Filialen in Steinfeld, Vechta, Lohne, Damme und Rahden sowie auf telefonische Beratungsmöglichkeiten und das Abheben von Bargeld in Supermärkten. ej

Bei Regenwetter viele Pfützen: Der Parkplatz neben Ceka soll im Zuge des Kaufhaus-Umbaus befestigt werden. © Jansen

Einen Zeitplan für die umfangreiche Sanierung des Diepholzer Hauses an der Langen Straße 22-24 nannte der Geschäftsführer nicht. Ceka investiere derzeit nach und nach in die Filialen. Die Arbeiten bei Ceka in Norden seien abgeschlossen, nun widme man sich unter anderem dem Standort Diepholz.

Auch der Schotter-Parkplatz neben dem Kaufhaus, der Ceka gehört, soll in dem Zusammenhang befestigt werden. Derzeit gibt es dort bei Regenwetter viele Pfützen und viel Matsch.

19 Filialen an 16 Standorten

Das 1950 gegründete Einzelhandels-Unternehmen Ceka („Central-Kaufhaus“) hat 19 Filialen an 16 Standorten, darunter zwei Sporthäuser, ein Wäschehaus und drei Tom Tailor Monolabel-Stores. Insgesamt hat Ceka nach eigenen Angaben mehr als 340 Mitarbeiter.