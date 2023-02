Germany’s Next Topmodel: Eine Diepholzerin träumt den Topmodel-Traum

Von: Carsten Sander

Schafft sie’s oder platzt der Traum? Die 21 Jahre alte Alina Enns aus Diepholz möchte „Germany’s Next Topmodel“ werden. © ProSieben/Richard Hübner

Alina Enns kommt aus Diepholz – und ist in der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ dabei. Ihre Vorbilder sind Lorena Rae (ebenfalls Diepholzerin) sowie Gigi und Bella Hadid.

Diepholz – Das Schönste an ihr? „Meine Augen“, sagt Alina Enns, „dafür habe ich schon viele Komplimente bekommen.“ Und genau darum geht es aktuell für die 21-Jährige – um Komplimente, Komplimente, Komplimente. Aber nicht von irgendwem, sondern von Heidi Klum, der Königin der Model-Casting-Shows. Alina Enns ist eine von 29 jungen Frauen, die sich in der am Donnerstag gestarteten 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ darum streiten werden, wer die Schönste von ihnen ist.

Alina Enns ist Diepholzerin, in der Kreisstadt ist sie aufgewachsen. Offenbar waren das nicht immer glückliche Zeiten für sie. Diesen Eindruck gewinnt zumindest, wer ihr Porträt auf der Internetseite der Show liest. „Ich möchte es den Menschen zeigen, die sich lustig gemacht haben, ob in der Schule oder in der Stadt, die schlecht über mich geredet haben und mich ausgegrenzt haben, dass ich es schaffen kann“, sagt sie darin.

Das liest sich nicht wie eine innige Verbundenheit zu Diepholz. Dort hat Alina Enns die Graf-Friedrich-Schule besucht, doch früh hat sie sich neu orientiert. Auszug aus dem Elternhaus mit 18, Umzug in die Nähe von München vor wenigen Monaten, dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Freund, „dem wichtigsten Menschen in meinem Leben“ – so erzählt sie es auf der ProSieben-Homepage.

Germany’s Next Topmodel: Immer donnerstags „Germany’s Next Topmodel“ läuft seit 2006 im deutschen Fernsehen und wird von Heidi Klum moderiert. Eine Jury entscheidet darüber, welche der Bewerberinnen die jeweils nächste Show erreicht. Die Sendung läuft jeden Donnerstag, 20.15 Uhr, auf ProSieben und Joyn.

Am Donnerstagabend startete die neue Staffel der Show, die in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockt (Quelle: Statista 2023). Alina Enns stellte sich in der Auftakt-Show vor – blond, hübsch, mit Augen, die die Komplimente tatsächlich verdienen, ein schönes Lächeln. Sie ist gewissermaßen von Diepholz aus losgelaufen, um die Welt zu erobern. Ihr Weg soll dabei über die Laufstege führen. Lorena Rae, das Victorias-Secret-Model von 2018, das ebenfalls aus Diepholz stammt, sei eines ihrer Vorbilder. Dazu die Supermodels Gigi und Bella Hadid. und natürlich Heidi Klum. Es sei „eine große Ehre, mit jemandem wie ihr arbeiten zu können“, erklärt Alina Enns. Nun muss sich zeigen, ob diese Zusammenarbeit von langer oder von kurzer Dauer sein wird, Show für Show platzen bei „Germany’s Next Topmodel“ Träume und es fließen oftmals Tränen. Alina – die Nicht-mehr-Diepholzerin –hat sich aber viel vorgenommen. Ein weiteres Zitat aus dem ProSieben-Porträt: „Ich möchte Germany’s Next Topmodel werden, um der Welt ein Stück Hoffnung, Liebe und Glauben zu geben.“

Den Glauben an sich selbst hat Alina Enns jedenfalls. Als selbstbewusst wird sie dargestellt, als jemand, der kämpfen kann. „Ich kann über meine Grenzen hinauswachsen“, erklärt sie. Abwarten, wo die Grenzen am Ende gezogen werden.

In Los Angeles ging es für Alina Enns und die anderen 28 jungen Frauen in der am Donnerstag ausgestrahlten ersten Folge der neuen Staffel los. Sich präsentieren, sich zeigen, kühl gucken oder fröhlich sein – alle müssen fortan Woche für Woche zeigen, wie groß ihr Repertoire an Model-Fähigkeiten ist. Dass Alina Enns überhaupt dabei ist, war eine ziemlich knappe Geschichte. Erst am letzten Tag der Bewerbungsfrist hatte sie sich ins Spiel gebracht und wurde letztlich ausgewählt. „Ich sehe das als Chance, mein Leben zu bereichern“, sagt sie über ihre Teilnahme und träumt den Traum, den in 17 Staffeln zuvor schon so viele vor ihr geträumt haben. Für sie gilt mit einem gewissen Trotz: „Ich möchte es den Menschen zeigen, die meinten, dass meine Träume zu groß und zu unrealistisch sind.“