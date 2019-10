Bunte Schirme bestimmen das Bild

35. Diepholzer Grafensonntag im Regen / Bürgermeister möchte „First-Class-City“

+ Beschirmt eröffnete das Grafenpaar – dargestellt von Henrike Schoo und Georg Türke – am Bremer Eck den 35. Diepholzer Grafensonntag. Der Besuch litt unter dem Regenwetter. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. So sehr ist der Diepholzer Grafensonntag in seiner 35-jährigen Geschichte wohl noch nie ins Wasser gefallen. Dauerregen, der sicherlich Landwirte und Gärtner nach den trockenen Monaten erfreute, hielt viele potenzielle Besucher auf dem heimischen Sofa. So blieb der von diesem verkaufsoffenen Sonntag in Diepholz bekannte Massenandrang aus. Dennoch kamen relativ viele Menschen. Bunte Schirme bestimmten am Nachmittag das Bild in der Innenstadt.