Bunt wie der Karneval in Rio

Diepholz - „Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babicka“, erklingt, bevor die schillernden Männer in Frauenmode am Freitagabend auf der Bühne sind. Den Hit sang Karel Gott in der „Hitparade“ 1979. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, trösten und gut ins Bett bringen, kann die Dame auch, davon erzählt der Song.

Vieles davon ist Motto der Künstler der „Zauber der Travestie“, wie viel im Detail, wird das Team um Fräulein Luise am Abend zeigen. Ob nun Äpfel schälen zur Kernkompetenz der Diven gehört, bleibt fraglich, Pferde stehlen auf jeden Fall. In den schillerndsten Outfits präsentieren sie sich zum Beginn der Show den rund 490 Besuchern, nur die große Freitreppe fehlt auf der Bühne, um sich in die Welt der roten Teppiche mit Diven wie Liz Taylor, Grace Kelly und Marilyn Monroe in feinster Ausstattung vorzustellen.

„Ich war heute schon in Eurer sensationellen City, wollte shoppen gehen. Kik und Tschibo haben mich nicht so inspiriert, war in fünf Minuten durch“, stieg Marcel Bijou ein. Kein Plus für Diepholz, aber sein Publikum machte es wett. Es war von Anfang an mitten in der Show. „Manche Frauen haben ihre Probleme mitgebracht. Die Männer, die nicht unbeaufsichtigt zuhause bleiben durften, müssen jetzt da durch“, so Fräulein Luise. Das spanische Rasseweib Denisse Zambrana ging mit den Exemplaren nicht zimperlich um: „Wo sind die Männer?“, schrie sie und holte sich Jürgen, Stefan, Andreas und Mike auf die Bühne. Tim rekrutierte sie in der ersten Reihe als ihren persönlicher Zewa-Rollen-Abreißer. Wie im wahren Leben war es ihm ergangen: „Tim möchtest Du eine Rolle in der Show?“ hatte es geheißen, eine Rolle hatte er, aber nicht die aus seinem Traum.

Den Vieren auf der Bühne erging es schlechter: Unter der Knute von „Der Tante aus Alicante“ probten sie im Crash-Kurs eine frivole Choreografie zu dem Animationssong jedes Mittelmeer-Club-Ressorts: „Veo-Veo“ .Klappte es nicht auf Anhieb, gab es etwas mit dem Fächer auf die Mütze oder der Kopf landete unfreiwillig in Tantes Oberweite.

Worum es in der Show noch ging? Um schrille Performances von Schlagern und Ohrwürmern, Witzen ober und unter der Gürtellinie, Haar-Fetisch, High-Heels und Glamour à la Alexis Carrington Colby aus Denver Clan, Lifting-Manie wie bei Pop-Ikone Cher und Tabuthemen von Männern üppig als Frauen gekleidet mit Witzen über Männer für Frauen zum herzlichen Lachen. Das ist das Rezept, das schon so lange nicht nur auf der Reeperbahn funktioniert. Dazu gehören bei den Künstlern eine große Portion Herzlichkeit unter dicker Schminke und frivolen Kostümen, die wie bei Fräulein Luise, alias Lutz Kaus-Hogen, immer eine Doppelfunktion besitzt: Zum Beispiel, wenn übergroße Brüste zum männlichem „Gehänge“ verkommen…

Obwohl es den Diven die Schlager antun, lästerten sie wie „echte“ Frauen über die Interpreten ab. „Heino geht auf seine zwölfte Abschiedstournee. Einer sollte den bestellten Sargdeckel mal zulassen“. Striptease mal umgekehrt präsentierte Ireen Sue, Verwandlungskünstler aus Manila, erst spitzenweiße Braut, dann schwarz-weißer Michael Jackson. Einmal warm geworden im Umgang mit strippenden Männern in Frauenklamotten, lernt das Publikum Vokabular hinzu: „Ich bin schwul heißt es nicht mehr. Es heißt heute: Ich bin Vagina intolerant“. Jennifer ist erst Geisha, dann die „Queen of China Town“ und lässt dann „Ihr blondes Haar herunter“. Sarah Barelly zeigt, wie kurz und bunt Röcke sein dürfen zu Schlager und Pop: „Sexappeal sells“ (immer noch), egal ob in den Klamotten ein Mann oder eine Frau steckt. Gender ist da kein Thema, die Grenzen sind fließend.

Das Publikum ist begeistert, das wollte es sehen und eine Auszeit des Alltags genießen. Das Rezept ist das Gesamtfeeling als Menü aus Glamour, Parodie, Gesang, Tanz und die kleinen Plaudereien. Der Zauber will Diepholz Anfang 2020 wieder beehren. sbb