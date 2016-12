Bundesweites Interesse an Diepholz

Werbung mit dem Projekt „Digitale Innenstadt“ / Doch zwei Textilhändler-Filialen an der Langen Straße schließen

+ Die Diepholzer Filiale von Gerry Weber schließt Ende Februar. Lokale Händler stellen sich hingegen gemeinsam mit dem Online-Projekt „Digital Innenstadt“ der Zukunft. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Bundesweit findet das Diepholzer Ebay-Projekt „Digitale Innenstadt“ bei Fachleuten, Politikern und Kunden große Beachtung. Doch unterdessen schließen an der Langen Straße zwei weitere Textil-Geschäfte. Darauf hat Diepholz und seine Wirtschaftsförderung allerdings keinen Einfluss.

Die Diepholzer Filiale des Damenbekleidungs-Spezialisten Gerry Weber ist eine von über 100, die der in wirtschaftliche Schieflage geratene Konzern schließen will. An der Langen Straße 8 in der Kreisstadt läuft der Ausverkauf. Ende Februar ist Schluss. Ob es einen Nachfolge-Mieter für Gerry Weber gibt oder was aus dem nicht mehr gerade jungen Gebäude wird, ist noch unklar.

Auch das Damenbekleidungsgeschäft Tredy in der Fußgängerzone wird geschlossen. Nach Informationen aus der Zentrale der Firma in Brüggen bei Mönchengladbach soll das im nächsten Jahr passieren. Wann genau, das stehe noch nicht fest. Der Mietvertrag laufe aus und die Frequenz in Diepholz sei – ähnlich wie in vergleichbaren Städten – nicht hoch genug, um die Filiale wirtschaftlich zu betreiben, sagte eine Tredy-Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Beide Schließungen sind in den jeweiligen Zentralen entschieden worden, das können wir hier nicht beeinflussen“, erklärt der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann. Laden-Leerstände zu vermeiden und Nachfolge-Mieter zu finden, sei primäre Aufgabe der Immobilien-Eigentümer. „Wir bieten aber unsere Dienstleistung an“, so Bernd Öhlmann.

Der 53-Jährige ist zurzeit bundesweit ein gefragter Mann. Als Referent aus einer Kleinstadt, deren lokale Einzelhändler sich mit Hilfe des Online-Riesen Ebay der digitalen Zukunft stellen, spricht er vor Organisationen und Gremien. So war der Diepholzer am 2. Dezember auf Einladung des Arbeitskreises „Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verkehr“ der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Teilnehmer eines Fachgespräches in Berlin. Thema: „Lebendige Ortskerne und Kleinstädte in ländlichen Räumen“. Dabei betonte Öhlmann wie andere Experten, wie wichtig es ist, dass sich lokale Händler vernetzen. Der Diepholzer Wirtschaftsförderer: „Es gilt, zusätzliche Vertriebskanäle zu schaffen und die Kunden über individuelle Angebote an sich zu binden. Dabei spielt das Smartphone eine zentrale Rolle.“

Den Diepholzer Geschäftsleuten hilft dabei (wie mehrfach berichtet) der Online-Marktplatz Ebay. „Diepholz bei Ebay“ verbindet die Vorteile des stationären Handels mit denen des Online-Handels. So können Kunden über das Internet bei vertrauten Einzelhändlern aus Diepholz einkaufen, die Ware nach Hause schicken lassen oder im Ladengeschäft abholen. 30 Händler sind dabei – aber keine Filiale einer großen Kette wie Gerry Weber oder Tredy.

Über die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, in der die Diepholzer Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista) Mitglied ist, bekommt Öhlmann ständig Angebote, als Praktiker über Erfahrungen mit der Online-Vernetzung und dem Ebay-Projekt zu referieren. „Ich kann nicht alle Einladungen annehmen“, sagt der Wista-Geschäftsführer, der sich freut, auch auf diesem Weg Diepholz bundesweit bekannt zu machen.

Sein Hauptaugenmerk richtet Öhlmann auf die gesamte Weiterentwicklung von Diepholz. Dass einzelne Geschäfte schließen, sei nicht zu verhindern und auch nicht untypisch für eine Stadt dieser Größe. „Sogar Großstädte haben in einigen Bereichen mit Leerständen zu kämpfen. Da fällt das aber nicht so auf, weil sie die großen Ketten haben.“ Aber H&M oder andere große Einzelhändler kommen nicht eine Stadt mit 16 500 Einwohnern – obwohl sich hier viel weiterentwickelt.

„Es gab lange nicht mehr so viele Baustellen in der Stadt wie zurzeit“, betont Bernd Öhlmann. Und er berichtet, wie sehr Teilnehmer von Tagungen in anderen Städten staunen, welche Infrastruktur Diepholz als Kleinstadt seinen Bürgern bietet und noch erweitert. Beispiele: Berufsbildungszentrum, Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Krankenhaus, Theater, Hallen- und Freibad. Und auch die Tatsache, dass Vereine städtische Sporthallen kostenlos nutzen können, ist in anderen Kommunen nicht gegeben. Da müssen die Vereine zahlen.

www.dh-bei-ebay.de