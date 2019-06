Aus dem Büro zum Lehramt

Von Eberhard Jansen

Diepholz – Sie ist eine Quereinsteigerin. Susanne Huntemann begann erst mit 38 Jahren ihr Lehramtsstudium in Vechta. Vorher hatte sie als gelernte Bürokauffrau in einem Diepholzer Bauunternehmen gearbeitet. Seit Freitag ist die 52-Jährige offiziell Leiterin der Diepholzer Grundschule an der Hindenburgstraße.

Bei einer kleinen Feierstunde im Mensa-Raum der Schule mit Kolleginnen, den Leiterinnen der anderen drei Diepholzer Grundschulen und der Familie überreichte Sandra Schenck, Dezernentin der Landesschulbehörde, die Ernennungsurkunde: „Sie haben ja schon ein Jahr lang gezeigt, was Sie können“, gratulierte Schenck der neuen Schulleiterin, die bislang kommissarische Leiterin war.

Ihre Vorgängerin Charlotte Cordes konnte aus familiären Gründen nicht zu der Feierstunde kommen.

Susanne Huntemann und ihr Ehemann haben drei Kinder. Nachdem die gebürtige Diepholzerin, die in Heede wohnt, 2014 den Entschluss gefasst hatte, sich beruflich ganz neu zu orientieren, war sie nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums zunächst in Sulingen tätig. 2013 wechselte Susanne Huntemann zur Grundschule an der Hindenburgstraße nach Diepholz, wurde dort später Konrektorin. 230 Jungen und Mädchen besuchen diese Schule.

Das Kollegium hieß die neue Chefin mit einem „Notfallkorb für Schulleiterinnen“ willkommen. Inhalt unter anderem: Kaffee, ein Entspannungsbad und Sekt.

Dass neue Schulleitungen ihre offiziellen Ernennungsurkunden erst relativ spät bekommen, spart dem Land Niedersachsen Geld: Die Rektorinnen bekommen während ihrer kommissarischen Leitungstätigkeit nicht die übliche Zulage.

Das gilt auch für Claudia Klenke. Sie hat vor einem Jahr die Leitung der Diepholzer Mühlenkampschule kommissarisch übernommen. Ein Termin für die Übergabe ihrer Ernennungsurkunde steht noch nicht fest.