Ein Abend auf der Straße

Von: Sven Reckmann

Zum ersten Mal fand eine Bürgerversammlung in Diepholz in der Fußgängerzone statt. © Reckmann

Die Bürgerversammlung in Diepholz fand in diesem Jahr erstmals in der Fußgängerzone statt. Der Ort war nicht zufällig gewählt.

Diepholz – Der beste Platz war schnell belegt: Im Strandkorb auf der Terrasse der „Körstube“ gab es vermutlich den gemütlichsten Platz bei der Bürgerversammlung „open air“ am Mittwochabend in Diepholz. Mitten in der Fußgängerzone hatten die Verantwortlichen Stuhlreihen, Präsentationswand und Rednerpult aufgebaut, schätzungsweise 170 Bürger wollten von den Spitzen der Verwaltung hören: Wie hat sich die Stadt entwickelt? Was sind Projekte, die in Zukunft anstehen?

Der Veranstaltungsort war dabei nicht zufällig gewählt, denn nur wenige Meter hinter den Vortragenden lag die Lange Straße Nord und somit eine der größten „Baustellen“ der Innenstadtsanierung.

Wachsende Stadt

Die Zahl der Einwohner steige langsam aber konstant, berichtete Fachdienstleiter Michael Klumpe. Sie beträgt inklusive der Zweitwohnsitze 18 838. Seit 2014 sei die Einwohnerzahl um 7,4 Prozent gestiegen.

Zuwanderung sei ein Grund, „aber auch der Storch ist hier super fleißig“, so Klumpe. Wurden in Diepholz vor zehn Jahren noch 40 bis 60 Geburten pro Jahr registriert, haben sich die Zahlen jetzt verdrei- bis vervierfacht und auf hohem Niveau stabilisiert.

„Das ist total erfreulich, macht uns aber auch mächtig Arbeit“, meinte Klumpe mit blick auf die Kinderbetreuung oder die Schulen.

Zum Haushalt: Die Stadt werde in diesem Jahr etwa 45 Millionen Euro ausgeben, davon zehn Millionen Euro für Investitionen. Man gehe davon aus, in diesem Jahr knapp elf Millionen Euro Gewerbesteuer einzunehmen.

Zur Wahrheit gehöre auch: „Ohne Kreditaufnahme von vier Millionen könnten wir nicht all das stemmen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Klumpe.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt derzeit etwa 100 Euro.

Bau-Projekte

Zur Innenstadtsanierung berichtete Bauamtsleiter Sebastian Dornieden, dass beim Areal Lange Straße 8a bis 11 (unter anderem ehemals „Arko“) die Bewerbungsphase laufe. Bis zum Jahresende erhoffe man sich daraus Konzepte und Ideen, die dann politisch debattiert und beschlossen werden. In der Zwischenzeit soll die durch den Abbruch entstandene Lücke eine „attraktive Zwischennutzung“ bekommen, so Dornieden, mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten.

Ein ganz neues Licht soll den Diepholzern demnächst nachts aufgehen. „In den vergangenen Monaten haben wir drei attraktive, stadtbildprägende Gebäude in der Diepholzer Innenstadt mit einem neuen Beleuchtungskonzept ausgestattet, berichtete Dornieden. Es sind das Alte Stadtcafé, eine Fachwerk-Fassade an der Kolkstraße („Weinkultur“) und das Alte Rathaus. Dabei handele es sich um eine sehr innovative Entwicklung, die es ermögliche, Gebäude trennscharf und ohne Lichtverschmutzung in Szene zu setzen. Dieses System war in Zusammenarbeit mit dem Diepholzer Lichtplaner Oliver Christen auf die Beine gestellt worden.

Aktuelle Zahlen hatte Dornieden zu den Neubaugebieten mitgebracht: im Gebiet Lange Wand III sind von 35 Bauplätzen noch fünf frei; vier weitere Grundstücke stehen in der Ortslage Sankt Hülfe zur Verfügung.

Kitas, Schulen und Senioren

Fachdienstleiterin Petra Hage berichtete, dass es derzeit 842 Betreuungsplätze in den Kitas und Tagespflegepersonen gebe, das sei in den jetzten zehn Jahren ein Zuwachs von 50 Prozent in diesem Bereich. Der nächste Kita-Bau (am Groweg) rückt schon näher. „Der Rat hat sich für die Lebenshilfe als neuen Träger entschieden.“

Hage ging kurz auf den Sachstand zum Schulstandort Hindenburgstraße ein, der Bedarf sei ermittelt, nun soll eine Machbarkeitsstudie zeigen: Wie kann dort eine Schule in Zukunft aussehen?

Der verbindliche Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung ab dem Einschulungsjahrgang 2026 werde größere Baumaßnahmen in Aschen und Sankt Hülfe / Heede erforderlich machen.

„Für alles zusammen nehmen wir viel Geld in die Hand“, sagte Hage. „Sieben Millionen Euro – ich meine, das ist gut investiertes Geld.“

Auch im Seniorenbereich sei man im Gespräch mit den Einrichtungen, um das Angebot weiter auszubauen.

Arbeitsplätze

Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann blickte auf eine positive Entwicklung im Bereich der Arbeitsplätze zurück. Diepholz habe seit 2009 rund 2200 neue Arbeitsplätze bei knapp 19000 Einwohnern dazugewonnen. „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist enorm.“ Mit Blick auf das Gebiet Reessingstraße räumte er ein: „Eigentlich hätte dort schon viel mehr passieren müssen, aber die Unternehmen leiden unter Ukraine-Krieg und steigenden Zinsen.“ Die Stimme sei also grundsätzlich positiv, „vorausgesetzt, wir haben haben nicht zu viele externe Einflüsse.“

Ausblick

Eher langen Atem erfordern die Themen, die Bürgermeister Florian Marré in seinem Ausblick anschnitt, wie Bad-Neubau und Klinik-Zukunft. Mit dabei ist auch ein mögliches Pilotprojekt mit den Stadtwerken für ein „lokales Diepholzer Wärmenetz“, das Potenziale der Energienutzung heben soll. „Dafür versuchen wir gerade, Fördergeld zu bekommen.“