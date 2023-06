Brutaler Angriff auf Aschener Schützenfest: Ärzte retten Augenlicht

Nach einer Schlägerei auf dem Schützenfest in Aschen sucht die Polizei drei Tatverdächtige, die einen vierten Mann schwer verletzt haben sollen. © dpa

In Diepholz-Aschen ist es beim Schützenfest zu einer brutalen Körperverletzung gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der ursächlichen Schlägerei.

Diepholz – Nach einem schweren Angriff mit Schlägen und Tritten hat ein 22 Jahre alter Mann im Diepholzer Stadtteil Aschen beinahe sein Augenlicht verloren. Wie die Polizei nun berichtet, sei es während des dortigen Schützenfests am Freitag, 19. Mai, zu „einer ziemlich brutalen Körperverletzung“ gekommen. Das 22-jährige Opfer hat dabei einen Bruch der Augenhöhle erlitten sowie „zahlreiche großflächige Hämatome“, wie die Polizei schreibt.

Nur, weil der Mann schnell operiert wurde, kann er noch sehen, betonen die Beamten in ihrer Mitteilung. Verletzt wurden außerdem zwei weitere Personen (22 und 23 Jahre) alt. Der Angriff soll sich in unmittelbarer Nähe zum Festzelt in Richtung des Parkplatzes ereignet haben.

Schlägerei in Aschen: Drei Männer nach Tat auf Schützenfest gesucht

Verantwortlich für die Tat sind laut Mitteilung drei Männer. Der erste soll 25 bis 27 Jahre alt sein und etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß. Er wird als muskulös, mit blondem, an der Seite rasiertem Haar und mit hellem Drei-Tage-Bart beschrieben. Auf dem Kopf sollen die Haare etwas länger gewesen sein. Er trug einen schwarzen Pullover mit „wildem, weißen Muster“.

Der zweite Täter soll 17 bis 18 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte blondes, kurzes Haar und einen Ziegenbart. Zudem trug er eine „ziemlich große Goldkette“ und einen dunklen Pullover mit „Metallica“-Aufschrift.

Der dritte Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll braune Haare und braune Augen haben und korpulent sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Die Polizei in Diepholz hofft auf Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch unter 05441/97 10 entgegen.