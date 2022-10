„Brücke der Freundschaft“: Mit Preis ausgezeichnete Schüler-Idee soll nun Skulptur in Diepholz werden

Von: Eberhard Jansen

Der Skulpturenpfad-Projektpate Ulrich Halfpap mit dem Modell einer symbolischen Brücke zwischen Diepholz und der Partnerstadt Thouars, zwischen Deutschland und Frankreich. Diese mit einem Preis ausgezeichnete Idee einer Klasse der Mühlenkampschule soll nun als große Skulptur realisiert werden. © Jansen

Thouars und Diepholz verbindet eine mehr als 50 Jahre andauernde Partnerschaft. Anlässlich dieses Jubiläums soll jetzt aus einer Schüler-Idee eine Skulptur werden.

Diepholz – Die „Brücke der Freundschaft“ stand seit drei Jahren auf einem Schrank im Schulleitungsraum. Mit dem Kunstwerk hatte die damalige Klasse 4a der Diepholzer Mühlenkampschule 2019 den Kreativwettbewerb anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Diepholz und Thouars“ gewonnen. Jetzt soll das Modell, das die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin Elena Lembeck damals gebaut hatten, Grundlage für eine große Skulptur werden.

Ulrich Halfpap, bei der Diepholzer Agenda 21-Bürgerstiftung der Projektpate für den Skulpturenpfad „Die Sicht“ im Süden von Diepholz (Graftlage), kümmert sich derzeit um die Umsetzung. Er hat das Modell der Brücke – selbstverständlich mit Erlaubnis – aus der Mühlenkampschule zu sich nach Hause geholt, wo genügend Platz ist, um die Brücke als große Skulptur zu bauen.

Sie soll eine Spannweite von sechs bis sieben Meter haben, aber nicht begehbar sein. Damit können, so Halfpap, ein Graben überwunden werden. Ein guter Standort werde sicherlich zu finden sein.

Der Wettbewerb hinter der Skulptur Zum Jubiläum „50 Jahre Städtepartnerschaft Diepholz – Thouars“ im Jahr 2019 hatte der städtische Patenschaftsbeirat, der sich um die Partnerschaft kümmert, die Aktion für die Diepholzer Grundschulen ins Leben gerufen. Die Schüler waren aufgefordert, ihre Gedanken zu den Themen Europa, Freundschaft, 50 Jahre, Diepholz und Thouars in Kunstwerken umzusetzen. 15 Klassen machten mit. Sie schufen Bilder und Skulpturen-Modelle. Eine Jury aus Mitgliedern der Fördergemeinschafts-Arbeitsgruppe „Kunst in der City“ bewertete die Werke. Ihr gehörten seinerzeit Carola Ludewig, Monika Windels, Ulrich Halfpap, Bärbel Stroink-Appelt und Bärbel Schmitz an. Als bestes eingereichtes Kunstwerk bewerteten sie die „Brücke der Freundschaft“ – eine Skulptur, die Jungen und Mädchen der Klasse 4a aus der Mühlenkampschule geschaffen hatten. Diese Brücke verbindet symbolisch Deutschland und Frankreich, Diepholz und Thouars.

Jungen und Mädchen der Mühlenkampschule sollen in das Projekt einbezogen werden. Lehrerin Elena Lembeck habe schon eine Idee, wie etwa 50 Zentimeter hohe Figuren, die sich auf der Brücke bewegende Menschen darstellen, im Kunstunterricht kreiert werden können. Auch Kinder aus Thouars könnten sich nach den Vorstellungen von Ulrich Halfpap einbringen. „Die Jungen und Mädchen könnten ,ihre’ Figur modellieren, zum Beispiel aus Pappe. Diese Figuren dienen dann als Schablonen, werden aus einer Stahlplatte ausgeschnitten und angestrichen“, so der 73-jährige Projektpate. Auch andere Figuren wie Roller, Kinderräder oder Tierfiguren seien möglich. Ulrich Halfpap beschreibt einen Schwerpunkt der Gestaltung so: „Kinder gehen über diese Brücke, sie verbindet Menschen, sie zeigt einen Weg in die gemeinsame Zukunft auf.“

Mit dem Bau der „Brücke der Freundschaft“ als Skulptur soll nach den Herbstferien begonnen werden.

Ulrich Halfpap blickt schon in die Zukunft: – und auf die beiden Diepholzer Partnerstädte Thouars (Frankreich) und Starogard Gdanski (Polen); „Am Skulpturenpfad gibt es mehrere Projekte beziehungsweise Skulpturen, die von den drei Partnerstädten miteinander verwirklicht wurden. An diesen Orten könnten weitere dieser ,Brücken der Freundschaft’ entstehen.“