„Bridging Gaps“ wächst - die Idee kommt aus Diepholz, die Umsetzung ist ein weltweites Projekt

Von: Eberhard Jansen

Über „Bridging Gaps“ informierten Katharina Korte (re.) und Petra Peter, Mutter der Gründerin Janina Peter, bei „Kunst in der City“ in Diepholz. © Bridging Gaps

Die von der Diepholzerin Janina Peter gegründete Hilfsorganisation „Bridging Gaps“ hat sich etabliert. Über Mikrokredite wird Menschen aus dem globalen Süden zur Selbstständigkeit verholfen. Und im Idealfall bleibt einmal gespendetes Geld für immer im Kredite-Kreislauf.

Diepholz – „Bridging Gaps“ wächst. Die von der Diepholzerin Janina Peter gegründete Hilfsorganisation, die Spenden in Mikrokredite umwandelt, hat sich etabliert und schon internationale Aufmerksamkeit gefunden. „Wir sind inzwischen ein Team von zehn Personen, die neben ihren regulären Jobs daran arbeiten, dieses Herzensprojekt weiter auszubauen“, erklärt Katharina Korte aus Hemsloh. Die 26-jährige Studentin engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit und im Management von „Bridging Gaps“.

„Wir haben bereits 16 lokale Menschen im globalen Süden als Unternehmerinnen und Unternehmer ausgebildet, sechs Mikrokredite zur Gründung neuer Unternehmen bereitgestellt und Partnerschaften mit zehn lokalen und globalen Organisationen etabliert“, berichtet Katharina Korte, die jetzt bei der Diepholzer Aktion „Kunst in der City“ gemeinsam mit Petra Peter, Mutter der Gründerin Janina Peter, über „Bridging Gaps“ informierte. An dem Stand in der Fußgängerzone waren auch Bilder eines südsudanesischen Künstlers aus der Bidibidi-Flüchtlingssiedlung in Uganda ausgestellt.

Katharina Korte: „Im vergangenen Sommer wurden wir als eines von zehn Teams für das Non-Profit-Programm von Athari Group ausgewählt und haben am Ende dieses Programms unsere erste Förderung erhalten.“

Mit dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus konnte sich „Bridging-Gaps“-Teammitglied Charlene am Rande einer Veranstaltung in Kenia austauschen. © Bridging Gaps

„Bridging Gaps“ („Lücken überbrücken“) ist jetzt auch dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus bekannt. Charlene Mwangi aus Kenia, ein Teammitglied der Organisation, traf Yunus persönlich am Rande des „East Africa Social Business Forum on Youth Entrepreneurship 2023“ in Nairobi und konnte sich mit ihm über „Bridging Gaps“ austauschen. Der Friedensnobelpreisträger ist bekannt für seine revolutionäre Arbeit im Bereich der Mikrofinanzierung und gründete die Grameen Bank, die Menschen in Bangladesch den Zugang zu Mikrokrediten ermöglicht.

„Bridging Gaps“ und der Geldkreislauf: Aus Spenden werden Mikrokredite und aus den Rückzahlungen wieder neue Kredite

Zu Beginn dieses Jahres war „Bridging Gaps“ laut Janina Peter in das Programm „East Africa Social Business Ecosystem Builders“ von YY-Ventures aufgenommen worden. „Im Rahmen dieses Projekts haben wir die Möglichkeit, einen Matching-Fund von bis zu 25 000 Euro zu beantragen. Das heißt, dass alle Einnahmen die wir selbst sammeln, von YY-Ventures verdoppelt werden. Damit könnten wir unsere angehenden lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer in der Bidibidi-Flüchtlingssiedlung mit Schulungen rund um das Thema Unternehmensgründung und Mikrokrediten von insgesamt bis zu 50 000 Euro unterstützen“, so die Diepholzerin Janina Peter. Das Geld müsse allerdings in den nächsten sechs Wochen aufgebracht werden.

Wie die Mediengruppe Kreiszeitung im Dezember berichtete, hatte die 31-jährige Janina Peter, die internationale Berufserfahrung auch in UN-Projekten hat, die Organisation im November 2022 gegründet. Die Idee dahinter: Spenden in Mikrokredite umwandeln, mit denen sich Menschen in afrikanischen Flüchtlingseinrichtungen, brasilianischen Favelas oder an anderen Orten im globalen Süden mit Kleinunternehmen selbst eine Zukunft aufbauen können.

Janina Peter , Gründerin der Hilfsorganisation „Bridging Gaps“ (Lücken schließen) © Jansen, Eberhard

Die Diepholzerin: „Was unsere Mikrokredite besonders macht, ist, dass sie von Privatsektor als Spenden an ,Bridging Gaps’ gehen. Das bedeutet, dass die Mikrokredite nicht an uns oder an die Unternehmen, von denen sie stammen, zurückgezahlt werden müssen“, erklärt die frühere Schülerin des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS).

Wenn ein Kleinunternehmen läuft und der Inhaber damit Geld erwirtschaftet, wird der dann zurückgezahlte Mikrokredit – die ursprüngliche Spende – dazu verwendet, dem nächsten Menschen die Selbstständigkeit zu ermöglichen. So bleibt das Geld vor Ort in der Gemeinschaft. „Einmalige Spenden können so mehrere Projekte ermöglichen“, betont Janina Peter das Grundprinzip von „Bridging Gaps“. Die Kredithöhe bewegt sich in der Regel umgerechnet zwischen 500 und 1000 Euro.

Um die Starthilfe zu bekommen, müssen die Interessierten einen Workshop durchlaufen, den Partnerorganisationen von „Bridging Gaps“ vor Ort veranstalten. „Auch prüfen und begleiten wir die Geschäftsidee“, betont Janina Peter.

Ihre Kontakte als international erfahrene UN-Mitarbeiterin nutzt die Diepholzerin, um über Partnerschaften mit Organisationen im globalen Süden Menschen über das System „Bridging Gaps“ zu helfen. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Flüchtlingssiedlung Bidibidi in Uganda.