Breitbandausbau im Kreis Diepholz: 2000 weitere Haushalte am Netz

Von: Anke Seidel

Der Breitbandausbau im Landkreis soll in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen. © Bartels, Harald

Im Breitbandausbau sind Netzbereiche für 2000 weitere Hausanschlüsse fertiggestellt: Doch nutzbar ist das Netz noch lange nicht.

Landkreis Diepholz – Das Projekt Breitbandausbau zählt zu den größten der Bundesrepublik: Um rund 14 000 unterversorgte Gebäude mit schnellem Internet auszustatten, lässt er ein rund 1 900 Kilometer langes Breitbandnetz bauen. Nach dem Baustart 2019 ist die Euphorie längst verflogen – und der Frust bei betroffenen Bürgern mittlerweile groß: Sie beklagen enorme Zeitverzögerungen, warten ungeduldig auf ihren Anschluss.

Dr. Andreas Roth, Leiter des Eigenbetriebs Breitband beim Landkreis, bestätigt: „Uns erreichen immer wieder Anfragen und Beschwerden darüber, dass Haushalte noch nicht angeschlossen sind.“ Doch jetzt sei ein weiterer großer Schritt hin zum schnellen Glasfasernetz erreicht: Seit Januar wurden die Baulose 5, 17, 20 und 22 von verschiedenen Tiefbauunternehmen an den Eigenbetrieb Breitband übergeben.

Will heißen: Der Netzausbau ist zum Teil in Heiligenfelde sowie in Wehrbleck, Varrel, Dörrieloh, Brake, Mellinghausen, Maasen und Apelstedt abgeschlossen – und damit für etwa 2 000 Hausanschlüsse, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Übergabe an den Pächter, die GVG Glasfaser mit ihrer Marke Nordischnet, werde in den nächsten Tagen und Wochen erfolgen.

Was bedeutet das ganz praktisch? „Die Übergabe ist ein zweistufiger Prozess“, antwortet Dr. Andreas Roth. Dabei müsse geprüft werden, ob die Baufirmen alle Aufgaben laut Leistungsverzeichnis erfüllt hätten. Dafür müssten Kontrollen vor Ort erfolgen, für die der Landkreis eine Fachfirma beauftragt habe. „Stichprobenartig prüfen wir aber auch selbst“, so der Leiter des Eigenbetriebs Breitband. Für die Qualitätskontrolle müssten aber auch detaillierte Protokolle, Längen-Messdaten und Foto-Dokumentationen über den Bau geprüft werden. Sie alle zu sichten und zu werten, sei eine Sisyphos-Arbeit.

Doch dazu gibt es keine Alternative, weil die Übergabe des Netzes an GVG-Glasfaser als Pächter rechtssicher sein muss. „Das ist wie bei einer Wohnungsübergabe“, zieht Dr. Andreas Roth einen Vergleich. Dort müsse auch ein detailliertes Protokoll über den Sachstand angefertigt werden. Nach der Übergabe an den Pächter seien aber noch weitere technische Arbeiten erforderlich, geht aus der Pressemitteilung hervor, bis ein Anschluss im Haushalt effektiv genutzt werden könne.

So ist der Zeitplan: Voraussichtliche Übergabe der Breitband-Hausanschlüsse an Nordischnet. © Grafik: Landkreis Diepholz

Wie lange dauert es also noch bis zur Freischaltung, die Anschlussnehmer so sehnsüchtig erwarten wie ihre Vorfahren einst den Stromanschluss? „Nach unseren bisherigen Erfahrungen etwa zwei oder drei Monate“, antwortet Dr. Andreas Roth – und verweist auf die Zuständigkeit von GVG Glasfaser: „Wir liefern das Netz, aber nicht den Strom.“ Genau wie bei einem Stromversorger müssten nun Verteilungsstationen installiert und geschaltet werden, „damit kein Kurzschluss entsteht“. Will heißen: damit das Internet störungsfrei funktioniert.

Dass der Breitbandausbau selbst bisher alles andere als reibungslos verlaufen ist, stellt Dr. Andreas Roth nicht in Abrede: „Wir konnten den ursprünglich sehr ambitionierten Zeitplan in Teilen leider nicht einhalten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und gut erklärbar, zumal sie häufig auch durch äußere nicht beeinflussbare Faktoren bestimmt waren.“ Der Eigenbetriebsleiter erklärt: „Angefangen bei der durch die Pandemie erschwerten Installation in den Haushalten bis hin zu weiterbestehenden Lieferkettenproblemen und Lieferengpässen gab es eine Reihe von Faktoren, die den Zeitplan gestört haben.“ Auch habe es Materialfehler oder Bauausführungsfehler gegeben.

„Wir setzen weiterhin jeden Tag unser Möglichstes daran, um alle Kundinnen und Kunden so schnell es geht mit der gewünschten Breitbandverbindung zu versorgen“, versichert Dr. Roth. Ziel des Eigenbetriebs ist es, alle Baulose und damit 14 000 Hausanschlüsse bis Ende Juni an GVG Glasfaser zu übergeben. Bleibt es bei der weiteren technischen Installationsfrist von bis zu drei Monaten, könnten alle ihren Anschluss also spätestens ab Oktober nutzen – soweit die Vertragsbedingungen passen.

„Das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten“, so Dr. Roth.

Drei Fragen an... Johannes Pöhle, Pressesprecher GVG Glasfaser

Wie viele Anschlussnehmer nutzen im Landkreis Diepholz Nordischnet bereits ganz praktisch?

Mittlerweile nutzen etwa 3 250 Kundinnen und Kunden aktiv die Nordischnet-Dienste. Diese Zahl setzt sich aus den Anschaltungen der weißen sowie schwarzen Flecken zusammen. Dazu durchlaufen ca. 1 000 weitere Anschlüsse zurzeit den Portierungsprozess (Übergabe bei Rufnummernmitnahme). Hiervon ist uns bereits ein gutes Drittel durch den Altanbieter mit einem fixen Termin bestätigt worden.

Wie lange dauert es nach Übergabe eines Netzbereichs durch den Landkreis an Ihr Unternehmen, bis der Anschluss im Haus nutzbar ist? Bisheriger Erfahrungswert sind zwei bis drei Monate. Bleibt das so?



Wir gehen davon aus, dass die Erfahrungswerte, auf die Sie sich beziehen, weiterhin einzuhalten sind und die Kundinnen und Kunden (Voraussetzung: Der bestehende Vertrag hat eine kurze Restlaufzeit/Kündigungsfrist.) innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ihren Nordischnet-Glasfaseranschluss nutzen können.

Können Sie abschätzen, wann auch der letzte Anschlussnehmer in den weißen Flecken seinen Nordischnet-Anschluss nutzen kann (sofern er nicht noch an einen Altvertrag gebunden ist)?

Eine vollständige Übernahme aller Baulose durch die GVG Glasfaser als Pächterin ist nach aktuellem Planungsstand bis Ende 2023 vorgesehen. Hinzu kommt die vorgenannte Portierungszeit. Demnach gehen wir davon aus, dass spätestens im ersten Quartal 2024 alle Hausanschlüsse in den weißen Flecken aktiv ans Netz genommen werden konnten, sofern die Laufzeit des Altvertrages die Schaltung nicht verzögert.