Großbrand im Landkreis Diepholz: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Von: Marcel Prigge

Großfeuer im Landkreis Diepholz: In Aschen stand in der Nacht zum Donnerstag eine Scheune in Flammen. 80 Einsatzkräfte versuchten, den Brand zu löschen. Der Schaden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Aschen – In der Nacht zu Donnerstag, 11. Mai 2023, ist es in Aschen im Landkreis Diepholz zu einem Großbrand gekommen. Der Dachstuhl einer Scheune fing aus unbekannter Ursache Feuer. 80 Einsatzkräfte versuchten vergebens, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Großbrand in Aschen: Scheune brennt in der Nacht komplett nieder

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Aschen stand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute eine etwa 20 mal 30 Meter große Scheune bereits in Vollbrand, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Da sie nicht in das Gebäude vordringen konnten, versuchten sie das Feuer von außen mit einer Drehleiter zu löschen.

Ein Brand einer Scheune beschäftigte in der Nacht zum Donnerstag, 11. Mai 2023, die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Landkreis Diepholz. © Nord-West-Media TV

1000 Meter Schlauch verlegt: Wasserversorgung war große Herausforderung

Als große Herausforderung für die Feuerwehr stellte sich die Wasserversorgung am Einsatzort heraus. So hätten über 1000 Meter Schlauchleitungen verlegt werden müssen, um genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Zudem wurde weiteres Wasser mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr herangefahren.

Brandursache unklar: Polizei nimmt nach Feuer in Aschen die Ermittlungen auf

Trotz aller Maßnahmen konnten die 80 Feuerwehrleute ein komplettes Abbrennen der Scheune aber nicht mehr verhindern. Das Feuer sei zwar am Donnerstagmorgen unter Kontrolle gewesen, die Löscharbeiten werden sich aber noch bis in den Tag hinziehen. Laut Aussagen von Jens Seeker, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr des Landkreises Diepholz, waren zu keiner Zeit Personen gefährdet. Es gibt keine Verletzten.

Bislang ist die Brandursache unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Polizei nimmt die Ermittlungen zum Brand auf.