Brand in Trocknungsanlage der Tierfrischmehlfabrik

Stadtalarm für die Diepholzer Feuerwehr: Am Samstag gegen 9 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Aschen, Diepholz, Heede und Sankt Hülfe per Sirene und Meldeempfänger zu einem Brand in einer Trocknungsanlage der Tierfrischmehlfabrik im Westen von Diepholz gerufen. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte aus Diepholz fest, dass Rückstände auf der Anlage brannten, so eine Pressemitteilung der Feuerwehr. Der Brand wurde laut Stadtpressesprecher Kevin Siebe unter Kontrolle gebracht und gelöscht, sodass die Ortsfeuerwehren aus Aschen, Heede und Sankt Hülfe die Alarmfahrt abbrechen konnten. Die Trocknungsanlage wurde nach und nach heruntergefahren, damit die ehrenamtlich tätigen Wehrleute im weiteren Einsatzverlauf mittels Wärmebildkamera die Anlage kontrollieren konnten, um weitere Glutnester ausschließen zu können. Für weitere Messungen in der Anlage rüsteten sich Aktive der Ortsfeuerwehr Diepholz mit Schutzanzügen aus. Sie stellten aber keine weiteren Glutnester, Gase oder Dämpfe fest, so der Feuerwehrbericht. Im Anschluss nahm der Betreiber die Trocknungsanlage langsam wieder in Betrieb. Für die 42 Kameraden der Feuerwehr war der Einsatz nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. Foto: Feuerwehr