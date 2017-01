Brand in Mehrfamilienhaus

Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße in Diepholz. - Foto: Reckmann

Diepholz - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montagabend zur Moorstraße aus. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war aus bislang unbekannter Ursache ein Wäschekorb in Brand geraten. Nach Angaben von Einsatzkräften hielt sich noch ein Bewohner in der Wohnung auf und wurde von Atemschutzgeräteträgern ins Freie befördert und dem Rettungsdienst übergeben. Wegen des Brandrauchs wurde kurzzeitig das gesamte Wohnhaus evakuiert.

Gegen 20.50 Uhr waren für alle vier Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet die Sirenen ausgelöst worden. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden, gegen 21.20 Uhr traten die Einsatzkräfte wieder den Rückweg an. - sr