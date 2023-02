Brand während der Bauarbeiten: Feuer auf dem Dach des Diepholzer Löwen-Carré

Von: Jannick Ripking, Eberhard Jansen

Über die Drehleiter konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand auf dem Dach des Diepholzer Löwne-Carré schnell löschen. © Eberhard Jansen

Auf dem Dach des Diepholzer Löwen-Carré brannten Gaskartuschen und Dämmaterial. Das Gebäude an der Bahnhofstraße befindet sich noch im Bau. Bauarbeiter entdeckten das Feuer und versuchten, es zunächst selbst zu löschen – erfolglos. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Diepholz – Plötzlich knallte es, dann noch einmal und noch einmal. Hektik kam auf, als sich herausstellte, dass der deutlich hörbare Lärm von platzenden Gaskartuschen stammte, die in einem Brand auf dem Dach des Diepholzer Löwen-Carré mündeten. Das Gebäude an der Bahnhofstraße 2 befindet sich derzeit noch im Bau. Das Feuer entstand gegen 12.30 Uhr.

Feuer auf dem Dach: Während der Bauarbeiten brannte das Diepholzer Löwen-Carré. © Carsten Sander

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Gaskartuschen sowie Dämmmaterial auf dem Dach in Brand. Zunächst versuchten die Bauarbeiter noch selbst die Flammen zu ersticken – ohne Erfolg. Daraufhin alarmierten sie die Leitstelle. Die gerufenen Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Diepholz waren erfolgreicher. Sie löschten den Entstehungsbrand schnell. Bereits wenige Minuten nach Eintreffen hatte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle.

Über die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Diepholz gelang es den ehrenamtlichen Einsatzkräften zügig, Wasser zum Brand auf dem Dach des Diepholzer Löwen-Carré zu befördern und das Feuer schließlich zu löschen. Im Anschluss widmete sich die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten. Diese dauern aktuell noch an.

Für diese zwei Einsatzkräfte ging es hoch hinaus. Sie standen im Korb der Drehleiter, um den Brand auf dem Dach des Löwen-Carré zu bekämpfen. © Eberhard Jansen

Teile der Straße An der Bahn und der Bahnhofstraße sowie der Kreisel am Bahnhof waren für die Zeit des Einsatzes gesperrt. Die Sperrung hielt rund eine Stunde an. Die Erreichbarkeit des Bahnhofes für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger war in dieser Zeit eingeschränkt.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch die Polizei und der Rettungsdienst. Personenschäden gab es keine. Alle Arbeiter gelangten unversehrt vom Gebäude.

