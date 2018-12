Bomben auf den Fliegerhorst als kleiner Junge überlebt

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Klaus Lüders war dreieinhalb Jahre alt, als die amerikanischen Bomben auf den Fliegerhorst Diepholz fielen. Er flüchtete mit seiner Großmutter aus der Dienstwohnung seiner Eltern. Die Frau rettete dem Jungen damals das Leben, in dem sie sich während des Angriffs schützend über ihn warf und selbst schwer verletzt wurde.

Zwar hat Klaus Lüders nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an die damaligen Geschehnisse, doch vieles aus der Zeit während des Zweiten Weltkrieges und der harten Nachkriegszeit in Diepholz kam dem heute 78-Jährigen wieder ins Gedächtnis, als er in unserer Zeitung am 14. Dezember einen Bericht las: Ein Buchautor aus den Niederlanden sucht Informationen über den Angriff amerikanischer Bomberverbände auf den Fliegerhorst Diepholz am 21. Februar 1944.

An jenem Tag im vorletzten Kriegsjahr war Klaus Lüders´ Großmutter zu Besuch in der Dienstwohnung, die die Familie Lüders auf dem Fliegerhorst im damaligen Gebäude Nummer 30 hatte. Sein Vater war als Berufssoldat im Jahr 1936 ein „Mann der ersten Stunde“ auf dem damals neuen Fliegerhorst gewesen. Als die US-Bomber die Diepholzer Militäranlage angriffen, war der Oberfeldwebel an der Ostfront. Viele Menschen taten damals Dienst auf dem Fliegerhorst oder wohnten dort. Angesichts der anfliegenden Bomber flüchteten sie in Panik. Lüders´ Großmutter nahm den kleinen Klaus an die Hand, lief mit ihm in Richtung Vorwerk am Kielweg. In der Kurve der heutigen Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße suchte sie Deckung in einem Graben, bedeckte den Jungen mit ihrem Körper. „Stücke des gefrorenen Erdbodens, die durch die Explosionen umherflogen, haben meine Großmutter stark am Rücken verletzt“, weiß Klaus Lüders. Lebensgefährlich waren die Wunden zum Glück nicht.

72 Tote waren nach dem Fliegerangriff zu beklagen. Dazu kam eine vielfache Zahl an Verletzten, die im Diepholzer Krankenhaus behandelt werden mussten, weil der Fliegerhorst-Sanitätsbereich von Bomben getroffen war. Das Krankenhaus soll durch die vielen Menschen mit blutenden Wunden völlig überlastet gewesen sein.

Die Dienstwohnung von Oberfeldwebel Fritz Lüders war zerstört. Die Familie hatte als Bombenopfer ein Anrecht auf eine Ersatzwohnung in Diepholz und bekam sie im Haus Grafenstraße 3. Dort erlebte der kleine Klaus Lüders nur etwa ein Jahr später einen weiteren Bombenangriff. Dieses Mal hatten es britische Verbände auf den Diepholzer Bahnhof abgesehen. Eine Fliegerbombe traf das Haus an der nahen Grafenstraße und zerstörte das Treppenhaus. „Meine Mutter und ich sind durch ein Fenster im Obergeschoss abgeseilt worden“, erinnert sich Lüders.

Mit seiner Mutter und seiner Schwester musste er erneut umziehen. Die drei bekamen eine zugige Behelfswohnung zugewiesen. Sein Vater fiel 1945 kurz vor Kriegsende in Breslau.

Klaus Lüders schlug sich nach Kriegsende in Diepholz gemeinsam mit Freunden durch. „Wir hatten immer Hunger“, erinnert er sich an die entbehrungsreichen Jahre. Er fing Fische aus der Strothe mit einer einfachen Angelschnur – und das nicht als Hobby, sondern wegen des knurrenden Magens. Teilweise war der Hunger nur durch den Diebstahl von Lebensmitteln zu stillen. „Wir haben auch Kohlen von Eisenbahnwaggons geklaut und Metall von der damaligen Mülldeponie an der Strothe gesammelt und verkauft“, erinnert sich Lüders. Es waren Zeiten, die sich junge Menschen heute – in diesen Tagen mit Überfluss unter dem Weihnachtsbaum – kaum vorstellen können.

Lüders meisterte trotz – oder gerade wegen – seiner harten Jugend sein Leben. Er absolvierte eine Lehre beim Diepholzer Lokomotivenbauer Schöma, ging dann zur Polizei und 2001 als Hauptkommissar in Pension.

Im Seniorenheim St. Josef, wo seine erkrankte Frau lebt, gestaltet Lüders gern Gesprächsrunden mit Bewohnern und erinnert sich gemeinsam mit ihnen, wie es früher in Diepholz war. Dabei gibt es auch viel Schönes zu erzählen. Die Erinnerung an die Kriegsjahre treibt aber immer noch vielen Tränen in die Augen.