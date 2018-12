Niederländischer Autor sucht Infos über den 21. Februar 1944 in Diepholz

Diepholz - Montag, 21. Februar 1944. Es gab wieder Alarm für die Bevölkerung in Diepholz: ein Luftangriff auf den Fliegerhorst. Der niederländische Autor Cees Steijger schreibt ein Buch über die Ereignisse an diesem Tag während des Zweiten Weltkrieges. Er sucht Menschen, die mehr über die Bombardierung von Diepholz am 21. Februar 1944 wissen, sie vielleicht sogar erlebt haben, Fotos oder Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit besitzen: „Ich kann jeden Beitrag für das Buch verwenden.“

Hintergrund der Recherchen von Cees Steijger: Der Angriff wurde von einem B17-Bomber angeführt, der damals über dem IJsselmeer in den Niederlanden abgestürzt ist. Die Absturzstelle war – wie nach dem Abpumpen des Wassers in den sechziger Jahren zu sehen war – nur 750 Meter von seinem Haus entfernt.

Cees Steijger wohnt in Zeewolde, Niederlande. Seine E-Mail-Adresse ist cees@steijger.com.

Steijger wandte sich an unsere Zeitung und schrieb: „Der 21. Februar war ein alarmfreier Morgen, was für Diepholzer schon eigentlich ungewöhnlich war, da der Tag sonst schon üblicherweise in den Morgenstunden durch feindliche Fliegertätigkeit begleitet wurde. Das Wetter schien gut zu werden, denn es war ein wolkenfreier Himmel mit wenigen Grad Kälte. Die Vermutung, mal ein alarmfreien Tag zu erleben, erwies sich als falsch. Am Mittag gab es Fliegeralarm. Schon kurze Zeit später kamen die Schüler der Graf-Friedrich-Schule, die auch zugleich Luftwaffen-Helfer waren und ihre Uniform ständig trugen, mit ihren Fahrrädern zum Fliegerhorst, um die Flakstellungen zu besetzen. Plötzlich wurde man aufmerksam, weil eine amerikanische Bombergruppe, die kurz vorher Diepholz überflogen hatte, plötzlich drehte und aus der Sonne heraus den Diepholzer Fliegerhorst in Ost-West-Richtung anflog. Es war 13.58 Uhr, als die Uhren auf dem Diepholzer Fliegerhorst stehen blieben. Der erste Bombenteppich war niedergegangen. Überall schlugen die Bomben ein und zerstörten ein Teil der Startbahn, das Hallenvorfeld und einen Großteil der Flugzeughallen. Die übrigen Bombergruppen hatten zwischenzeitlich auch gedreht und flogen in einer Höhe von 7 000 Metern ebenfalls den Fliegerhorst an. Nach kurzer Verschnaufpause gab er einen erneuten Angriff.

Die 180 Bomber der amerikanischen Luftflotte (Boeings und Liberators) leisteten in vier Gruppen ziemlich gründliche Arbeit. Die meisten Hallen, die Startbahnen, das Rollfeld und die Rollbahnen sowie das Barackenlager waren zerstört. Die Kasernen hingegen blieben fast unversehrt. Es wurde nur eine getroffen, und das Krankenrevier hatte einen Volltreffer erhalten. Der süd-westliche Teil der Stadt Diepholz bekam den Bombenteppich auch zu spüren. 72 Menschen fanden den Tod, eine größere Anzahl wurde verletzt“, so Cees Steijger.

