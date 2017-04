Böschungsbrand und Moorbrand

Sankt Hülfe/Diepholz - Zu einem Böschungsbrand an „Pelsters Weg“ in Sankt Hülfe wurden Feuerwehr-Kräfte am Montag Nachmittag um 16.25 Uhr gerufen. Etwa 20 Quadratmeter einer Böschung in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie hatten Feuer gefangen. Nach unbestätigten Angaben vom Einsatzort war ein Lagerfeuer in der Nähe angezündet worden. Die Ortsfeuerwehren Sankt Hülfe und Heede wurden über Sirene alarmiert, die Ortsfeuerwehr Diepholz über Meldeempfänger. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Gegen Abend dann erneut Alarm für die Diepholzer Feuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden – ebenso wie die Feuerwehr Rehden – gegen 20.30 Uhr zu einem Flächenbrand im Moor zwischen Kroge und Diepholz gerufen. Auch aus dem Landkreis Vechta waren viele Einsatzkräfte auf dem Weg dorthin. Aus einiger Entfernung war Rauch und Feuerschein zu sehen. - sr