Bodycams bald auch in Diepholz

Diepholz - Von Anja Schubert. Respektloses und aggressives Verhalten gegenüber Polizistinnen und Polizisten nimmt seit einigen Jahren immer mehr zu. Dies äußert sich in Beleidigungen bis hin zu Gewalttätigkeiten. Diese Entwicklung ist flächendeckend zu beobachten. Auch der Landkreis Diepholz bildet da keine Ausnahme. Dort hat es nach Behördenangaben 2018 29 Widerstandshandlungen gegen Polizeivollzugsbeamte gegeben. Nimmt man weitere Straftatbestände wie Körperverletzung oder Bedrohungen hinzu, ergibt eine Zahl von 52 Fällen, in denen Polizeivollzugsbeamte Opfer von Gewalt wurden.

Immer mehr Polizeidienststellen rüsten daher ihre Einsatzkräfte mit sogenannten Bodycams aus, mittels derer Einsatzszenarien videotechnisch festgehalten werden. Auch in der Polizeiinspektion Diepholz sollen in Kürze die videoüberwachenden Körperkameras eingesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der zuständigen Polizeidirektion Oldenburg.

Die Polizeidirektion Oldenburg plant innerhalb des ersten Quartals 2020 die Einführung von insgesamt 60 Bodycams. „Damit werden alle Einsatz- und Streifendienste der einzelnen Polizeiinspektionen bedarfsgerecht mit den Körperkameras als Einsatzmittel im täglichen Dienst ausgestattet sein“, so Christopher Deeken von der Pressestelle der Polizeiinspektion Oldenburg.

Ende Januar sei die Auslieferung von 20 Kameras, die im Herbst 2019 bestellt worden waren, erfolgt. Die übrigen 40 Bodycams sollen Mitte Februar ausgeliefert werden.

Innerhalb des Landkreises Diepholz verfügen die Polizeiinspektion Diepholz sowie die Kommissariate in Sulingen, Syke und Weyhe über einen Einsatz- und Streifendienst.

„Diese werden – wie die anderen Dienststellen mit operativem Einsatzbereich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg auch – zunächst mit jeweils zwei Bodycams ausgestattet“, berichtet Deeken. Dies werde bis Ende März geschehen. Ein exakter Auslieferungstermin stehe noch nicht fest.

Die Bodycams seien ein wertvolles Einsatzmittel, um die Eigensicherung der Einsatzkräfte in polizeilichen Alltagssituationen zu erhöhen. Ziel sei es, durch die präventive Wirkung Übergriffe auf Polizeibeamte zu verringern. Die Erfahrungen aus der Ende 2016 gestarteten dreimonatigen Pilotprojektphase zeigten, dass die Bodycam zur Deeskalation beitragen könne. Vor diesem Hintergrund soll der Einsatz der Bodycams auch den Schutz Dritter verbessern. Im Fall von Übergriffen auf Beamte können die Kameraaufzeichnungen darüber hinaus als Beweismittel dienen. Nachteile durch den Einsatz der Körperkameras seien während der Erprobungsphase nicht aufgetreten.

Die Uniform der Beamten, die eine mit einem Klippsystem befestigte Kamera mit sich führen, ist durch die Aufschrift „Videoaufzeichnung“ speziell gekennzeichnet. Das Kamerasystem befindet sich so lange im Standby-Modus bis es Einsatzkräfte nach vorheriger Ankündigung in einer Einsatzsituation einschalten und damit Bild und Ton aufgenommen werden.

„Die Bodycam verfügt über eine sogenannte Pre-Recording-Funktion, wodurch auch die Situation 30 Sekunden vor Aufnahmebeginn gesichert wird. Diese Aufzeichnung im Bereitschaftsmodus überschreibt sich fortlaufend selbst, bis die Kamera für eine konkrete Aufzeichnung aktiviert wird“, so Deeken zu den technischen Möglichkeiten. „Alle Aufnahmen werden nach einer Frist von 28 Tagen automatisch gelöscht, wenn sie nicht als Beweismittel benötigt werden.“

Die rechtlichen Bedingungen des Bodycam-Einsatzes seien somit uneingeschränkt gewährleistet.

Stichwort: Rechtlich gesichert

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Bodycams ergeben sich aus dem im Mai 2019 in Kraft getretenen neuen Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetz. Unter bestimmten Bedingungen kann die Polizei zur Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten durch am Körper getragene Aufzeichnungsgeräte Bild- und Tonaufnahmen offen im öffentlichen Raum anfertigen.