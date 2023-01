„Endlich Schluss mit den Lunchpaketen“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Das Blutspende-Team des Diepholzer DRK hat den Umzug vom Lappenberg an die Dieselstraße gut gemeistert. © Brauns-Bömermann

123 Blutspender in Diepholz und auch die „Haute Cuisine“ hält wieder Einzug.

Diepholz – Jubiläum kurz vor dem Jahreswechsel: Klaus Mikolai kommt aus Damme und leistete am 30. Dezember seine 100. Blutspende in Diepholz. Der vorletzte Tag im Jahr ist traditionell der fünfte Termin zur Blutspende der Bereitschaft des DRK-Ortsvereins in Diepholz und war mit 123 Blutspendern, davon fünf Erstspendern, gut besucht.

Neben Mikolai wurden für zehn Mal Blutspende Matthias Lettmann, Lea-Sophie Möchel und Alexander Seel geehrt.

Der letzte Termin des Jahres ist zugleich Zeit für eine Bilanz. Immerhin stand vor einigen Monaten der „Umzug“ vom DRK-Haus am Lappenberg an die Dieselstraße an. Patricia Staebener-Aumann blickt zurück: „Wir haben an unserem neuen Standort in der Dieselstraße einen gut funktionierenden Standort gefunden.“ Die Befürchtungen, dass durch den Umzug aus der Innenstadt in das Industriegebiet, die Spender wegbleiben und skeptisch auf die neue Lokalität schauen, hat sich nicht bestätigt.

Am Freitag funktionierte die Aktion sehr gut, obwohl die Spender in der Fahrzeughalle der Bereitschaft auf acht Liegen zum Aderlass gebeten wurden. Es war warm, an der Gemütlichkeit und den Lichtverhältnissen arbeitet das DRK-Team noch. So sollen etwa Paravents die große Halle teilen, eventuell sogar rote Teppiche die Wege weisen. Im gegenüberliegenden Büro- und Mitarbeitertrakt der DRK-Bereitschaft schien die „Haute Cuisine-Gastronomie“ Einzug gehalten zu haben.

Im Besprechungs- und Mitarbeiterschulungsraum erwartete die Blutspender ein Buffet der Extraklasse: Vom Miniburger mit selbst gebackenen Brötchen, einer Suppenauswahl, eigens eingelegten Antipasti, Kaffee- und Kuchenbuffet bis zum Dessert im Miniglas an Silvesterdekoration war aufgefahren. „Wir haben von Mittwoch bis Freitag eingekauft, vorbereitet und gekocht. Und das macht uns allen sehr viel Spaß“, erklärt Staebener-Aumann.

Den Blutspendern mundete es auf jeden Fall sehr gut. „Die Profi-Gastroküche ist unser Herzstück am neuen Standort“, bestätigt das gesamte Team, der Allraum erhielt eine neue Bestuhlung und in einem der Büros konnten Erwachsene und Kinder sich in mit einer Fotobox verewigen. „Endlich ist Schluss mit den Lunchpaketen“, erläutert Staebener-Aumann. Die waren auch auf einem hohen Niveau, hatten die Blutspender versichert, aber das „Take-away“ ersetzt nicht das Gespräch am Tisch nach der Blutspende.

Für die Jubiläumsspender hält das DRK-Team Gutscheine hiesiger Gastronomiebetriebe vor. Ab der zehnten Blutspende und dann zu vollen Jubiläen und für Erstspender gibt es einen Gutschein vom Ortsverein überreicht. Für fünf, zehn und 25 Jahre füllt die Lücke mit dem beliebten „Heldenpott“ das angereiste Blutspende-Team als Geschenk. Das ist ein designter Kaffeebecher zum Beispiel vom Künstler Ulli Stein.

Ab dem 18. Lebensjahr kann Blut gespendet werden. Die Erstspender erhalten dann eine Stempelkarte und bei dreimaligem Spenden eine Powerbank als Präsent.

Sicher haben alle freiwilligen Blutspender individuelle Beweggründe zur Blutspende zu gehen, die Anreize, die das DRK in Diepholz bietet, tragen sicher zum Gang dorthin bei. sbb