Blitzer im Landkreis Diepholz: Dies sind die aktuellen Standorte

Von: Marvin Köhnken

Der Landkreis Diepholz ist regelmäßig mit mobilen Blitzern unterwegs (Symbolbild). © Carsten Rehder / dpa

Im Landkreis Diepholz wird regelmäßig geblitzt. Die aktuellen Standorte, an denen Autofahrer mit Radarfallen rechnen müssen, fassen wir hier zusammen.

Zweimal in der Woche veröffentlichen wir hier die geplanten Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises Diepholz. Zum Wochenende informieren wir in der Regel über die Planungen für die Tage Montag bis Mittwoch. Zur Wochenmitte folgen die Messungen am Donnerstag und Freitag. Es handelt sich nicht um eine vollständige Liste aller möglichen Geschwindigkeitsmessungen, da beispielsweise die Polizei unabhängig davon handelt.

Aktuelle Blitzer-Standorte im Landkreis Diepholz:

Dienstag, 30. Mai 2023 Gothel, L344

Eydelstedt, K38

Drebber, B51

Kirchweyhe, Scharmarsch

Kirchweyhe, Drohmweg

Groß Mackenstedt, K110

Steimke, B6

Mittwoch, 31. Mai 2023 Bassum, Bramstedter Kirchweg

Bassum, Richtweg

Altenmarhorst, K104

Binghausen, B51

Borwede, B51

Sudweyhe, L334

Ahausen, L331

Donnerstag, 1. Juni 2023 Leeste, K115

Leeste, L335

Seckenhausen, B51

Stuhr-Varrel, Schulstraße

Diepholz, Hindenburgstraße

Ossenbeck, Ossenbecker Straße

Freitag, 2. Juni 2023 Gothel, L344

Drentwede, B51

Moordeich, Am Hexendeich

Stuhr, Stuhrbaum

Klenkenborstel, B51

Bassum, Bremer Straße

Bruchhausen-Vilsen, L202

Seckenhausen, Zum Sportplatz

Vergangene Blitzer-Standorte im Kreis Diepholz:

Montag, 15. Mai 2023

Lahausen, K117

Martfeld, L331

Moordeich, L336

Heiligenrode, B439

Dickel, K30

Barver, L344

Dienstag, 16. Mai 2023 Drentwede, B51

Drebber, B51

Drebber, K30

Leeste, Schulstraße

Lahausen, Am Meyerkamp

Sulingen, Schmelingstraße

Sulingen, Barrenburger Straße

Mittwoch, 17. Mai 2023 Ströhen, L347

Ströhen, L343

Moordeich, Am Hexendeich

Stuhr, Stuhrbaum

Klenkenborstel, B51

Bassum, Bremer Straße

Donnerstag, 18. Mai 2023 Feiertag



Freitag, 19. Mai 2023 Heiligenrode, Zollstraße

Seckenhausen, B51

Diepholz, Graftlage

Diepholz, Maschstraße