Blitzer im Landkreis Diepholz: Dies sind die aktuellen Standorte

Von: Marvin Köhnken

Der Landkreis Diepholz ist regelmäßig mit mobilen Blitzern unterwegs

Im Landkreis Diepholz wird regelmäßig geblitzt. Die aktuellen Standorte, an denen Autofahrer mit Radarfallen rechnen müssen, fassen wir hier zusammen.

Zweimal in der Woche veröffentlichen wir hier die geplanten Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises Diepholz. Zum Wochenende informieren wir in der Regel über die Planungen für die Tage Montag bis Mittwoch. Zur Wochenmitte folgen die Messungen am Donnerstag und Freitag. Es handelt sich nicht um eine vollständige Liste aller möglichen Geschwindigkeitsmessungen, da beispielsweise die Polizei unabhängig davon handelt.

Aktuelle Blitzer-Standorte im Landkreis Diepholz:

Montag, 17. April 2023 Twistringen, B 51

Twistringen, Osterstraße

Borwede B 51

Sulingen, Schmelingstraße

Sulingen, Diepholzer Straße

Dienstag, 18. April 2023 Sudweyhe, K 121

Lahausen, Am Meyerkamp

Diepholz, Graftlage

Aschen, Aschener Straße

Mittwoch, 19. April 2023 Ströhen, L 347

Ströhen, L 343

Harbergen, Siedenburger Straße

Maasen, Massener Straße

Donnerstag, 20. April 2023 Lemförde, K 54

Lembruch, B 51

Leeste, Angelser Straße

Weyhe, Richtweg

Barrien, K 122

Barrien, B 6

Freitag, 21. April 2023 Fahrenhorst, B 51

Groß Mackenstedt K 110

Rehden, Wagenfelder Straße

Spreckel, Am Wasserwerk

Bramstedt, Bassumer Straße

Bassum, Syker Straße

Vergangene Blitzer-Standorte im Kreis Diepholz:

Mittwoch, 5. April 2023 Ströhen, L 347

Ströhen, L 343

Asendorf, B 6

Bruchhausen-Vilsen, Homfelder Straße

Kirchweyhe, Scharmarsch

Sudweyhe, K121 Donnerstag, 6. April 2023 Köbbinghausen, L 341

Borwede, L 102

Stelle, K 103

Stuhr, L 337

Groß Mackenstedt, B 322

Kirchweyhe, Bahnhofstraße

Gödesdorf, K 121 Freitag, 7. April 2023 bis Montag, 10. April 2023 Feiertag, Samstag keine Blitzer Dienstag, 11. April 2023 Stemshorn, L 346

Lemförde, K 54

Stuhr, Stuhrbaum

Groß Mackenstedt, K 110

Bassum, Bremer StraßeBassum, Hoher Weg Mittwoch, 12. April 2023 Interne Veranstaltung Donnerstag, 13. April 2023 Schnepke, L 354

Martfeld, L 331

Stuhr-Varrel, Varreler Feld

Stuhr, K 111

Barenburg, Paschenburger Straße

Varrel, Hohe Straße Freitag, 14. April 2023 Dickel, K 30

Barver, L 344

Syke-Steimke, B 6

Brinkum, An den Roden

Brinkum, Bahnhofstraße