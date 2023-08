Blick über die Gemeindegrenze hinaus: Anlagen der von-Döllen-Stiftung sollen in der Region bekannter werden

Von: Jannick Ripking

Teilen

Heinz und Anna von Döllen aus Aschen sorgen durch ihre Stiftung dafür, dass sowohl die Arkeburg als auch Bredemeyers Hof in Goldenstedt für Besucher zugänglich sind. Sie hoffen, dass sich in Zukunft auch mehr Menschen aus dem Landkreis Diepholz für beide Anlagen begeistern. © Jannick Ripking

Heinz und Anna von Döllen haben zwei historische Anlagen in Goldenstedt durch ihre Stiftung erlebbar gemacht. Nun setzen sie sich dafür ein, dass ihre Arbeit auch in der Region noch präsenter wird.

Aschen / Goldenstedt – Heinz von Döllen ist stolz auf seine Großprojekte in Goldenstedt, die er und seine Frau Anna mit der von-Döllen-Stiftung dort über die Jahre aufgebaut und ausgebaut haben: die Arkeburg und Bredemeyers Hof. Auch beim Heimatmuseum in Aschen ist die Stiftung aktiv. Dort ist eine Halle nach der Familie benannt worden. Doch zufrieden ist Heinz von Döllen noch nicht. „Wir wollen noch aktiver werden“, sagt er. Ihm gehe es insbesondere auch darum, die Arkeburg und Bredemeyers Hof für Menschen aus dem Landkreis Diepholz bekannter zu machen.

Die Arkeburg Die Arkeburg ist laut der von-Döllen-Stiftung die „größte Doppel-Ringwallanlage in Nordwestdeutschland“. Sie wurde vor circa 1 200 Jahren von den noch heidnischen Sachsen unter Herzog Widukind zum Schutz gegen die Bedrohung durch die christlichen Franken unter Karl dem Großen gebaut. Von 772 bis 804 nach Christus führte der Frankenkönig Kriegszüge gegen die Sachsen, die auch die Unterwerfung der Sachsen zur Folge hatten. „Die Anlage wurde vermutlich – nach diesen sogenannten Sachsenkriegen – von den Franken genutzt. Nach archäologischen Grabungen von 2014 bis 2017 und der Projektarbeit inklusive einer Teilrekonstruktion durch die von-Döllen-Stiftung sind die Forschungsergebnisse jetzt für jedermann im Gelände spannend in Szene gesetzt“, heißt es auf der Homepage der Stiftung.

„Selbst Barnstorfer und Twistringer können sich oft gar nicht vorstellen, was es dort alles gibt“, sagt Heinz von Döllen in Bezug auf die beiden historischen Anlagen in Goldenstedt, die nach Absprache öffentlich besichtigt werden können. Dabei seien sowohl die Arkeburg als auch Bredemeyers Hof für einige Menschen aus dem Landkreis Diepholz nur einen Katzensprung entfernt.

Bisher seien insbesondere Barnstorfer und Twistringer „eher durch Zufall“ auf die Arkeburg oder Bredemeyers Hof gestoßen, obwohl sie theoretisch ziemlich in der Nähe von Goldenstedt wohnen. „Oft treffen sie auf die Anlagen, wenn sie eine Fahrradtour machen“, erzählt er. Wenn es nach Heinz von Döllen geht, soll sich das ändern. Er wirbt dafür, Gemeinde- und vor allem Landkreisgrenzen nicht als strikte Trennlinie zu sehen: „Es gibt doch überall Verbindungen – hin und her.“ Als griffiges Beispiel nennt er: „Alles, was in Goldenstedt passiert, wird hier in Aschen entschieden.“ Die Familie von Döllen lebt im Diepholzer Ortsteil. Dort hat die Stiftung auch ihren Sitz.

In diesem Zusammenhang sieht Heinz von Döllen noch ein kleineres Manko: „Wir bieten im Moment nur Führungen für Gruppen nach Anmeldung an.“ Um die Bekanntheit der Anlagen in Goldenstedt noch einmal über die Grenzen hinaus zu erhöhen, „wollen wir in Zukunft auch Einzelpersonen ansprechen“. Dabei denkt Heinz von Döllen an einen „frei geöffneten Samstag“, an dem dann jeder die Arkeburg oder Bredemeyers Hof ohne Terminabsprache besuchen können – auch spontan.

Industriedenkmal Bredemeyers Hof Bredemeyers Hof ist ein denkmalgeschützter Komplex auf einem etwa 3 000 Quadratmeter großem Areal, der auf Initiative der von-Döllen-Stiftung saniert wurde und nun der Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung steht. Der Name Bredemeyer wurde bereits vor 1 100 Jahren geführt. In unmittelbarer Nähe des Goldenstedter Ortskerns können die Besucher „eine einmalige Industriekultur kennenlernen und eine interessante Reise durch die Geschichte dieses bemerkenswerten Ensembles unternehmen“, heißt es auf der Internetseite der von-Döllen-Stiftung. Eine Führung mit einem ausgebildeten Gästeführer über das Areal dauert dabei zwischen einer und eineinhalb Stunden.

„Aktuell haben wir eine Gruppe von rund 30 Personen, die aktiv mitarbeiten“, erzählt Heinz von Döllen. Sie bieten Führungen an und kümmern sich um die Pflege der Anlagen. Besonders auffällig: „Wir haben ziemlich viele junge Leute dabei. Das hat mich selbst überrascht, aber es funktioniert unheimlich gut.“ Die jüngsten Aktiven sind zwischen 25 und 30 Jahre alt.

In Bredemeyers Hof bietet die Stiftung aber nicht nur Führungen an. Auch Saalveranstaltungen sind möglich. „Die sind aktuell sehr gefragt“, berichtet Heinz von Döllen. „Hochzeiten, Taufen, Geburstagsfeiern. Das ist bei uns alles möglich“, sagt er. Menschen aus dem Landkreis Diepholz sollen sich dabei genauso angesprochen fühlen wie aus dem Landkreis Vechta. Ebenso seien die Angebote für Kinder nicht regional beschränkt. „Wir bieten Backtage und Schatzsuchen an. Dabei können auch Schulklassen mitmachen“, so Heinz von Döllen, der auf entsprechende Resonanz hofft, denn: „Das ist alles ein Mordsaufwand.“