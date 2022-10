Bleibt Abstellanlage für Fahrräder am Diepholzer Bahnhof?

Von: Eberhard Jansen

Die Fahrrad-Abstellanlage am Diepholzer Bahnhof bietet derzeit Platz für 50 Zweiräder. Bleibt sie erhalten, wenn der Außenbereich des früheren Hotels Steuding neu gestaltet wird? © Jansen

25 Edelstahl-Bügel, an denen jeweils zwei abgestellte Fahrräder mit Schlössern gesichert werden können: Die überdachte Abstellanlage am Diepholzer Bahnhof wird von Radlern gut genutzt. Doch der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) hat eine Befürchtung und plant zudem eine Demo.

Diepholz - „Die Anlage könnte für die Neugestaltung des Bereiches abgerissen werden“, sagen Heiner Rusche und seine Mitstreiter der ADFC-Ortsgruppe Diepholz und fordern den Erhalt. Der Standort des Fahrradständers am Bahnhof habe viele Vorteile. Einer sei, dass Taxifahrer, die auf dem Taxistand gegenüber auf Kunden warten, die Abstellanlage beobachten können, was potenzielle Diebe abschreckt. Eine Verlegung sei nicht sinnvoll – vor allem nicht auf die östliche Seite der Gleise.

Die Stadt Diepholz betont, das sei nur ein Beispiel für eine mögliche Gestaltung: „Auf der Darstellung zur Sitzungsvorlage für die Hochbauarbeiten am früheren Hotel Steuding wurde lediglich eine exemplarische Gestaltung des Außenbereichs eingefügt“, antwortete eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung.

Der ADFC – hier die Aktiven Heiner Rusche (links) und Michael Labott – machen auf ihre nächste Fahrraddemo in Diepholz aufmerksam. © Jansen

Die Planungen für die Neugestaltung des Bereiches rund um das frühere Hotel Steuding haben begonnen. Die Pläne für die Neugestaltung des früheren Hotels sind bereits vom Diepholzer Rat beschlossen. Die Stadt ist Eigentümer von Gebäude und Grundstück. Das lange leer stehende Ex-Hotel soll umgebaut werden. Dort entstehen ein „Service-/Info-/Tourismus-Point“, eine Mobilitätsstation mit E-Bike-Verleih sowie eine Gastronomie und öffentliche Toiletten. Mieter ist „Bethel im Norden“. Die Eröffnung ist für Ende Juni 2024 geplant (wir berichteten).

Der ADFC bezieht sich in seiner Befürchtung, dass die Fahrrad-Abstellanlage bei der Neugestaltung des Außenbereiches verschwinden könnte, auf eine Zeichnung, die auf der Internetseite der Stadt in öffentlich zugänglichen Sitzungsunterlagen zu finden ist. Demnach ist dort, wo die 50 Fahrradständer sind, eine Zufahrt zum Grundstück – genauer zu sechs Auto-Parkplätzen hinter dem Gebäude – vorgesehen.

Der Auftrag für die Außenbereichsplanung sei vor wenigen Wochen ausgeschrieben und vergeben worden. „Ein erstes Treffen der beteiligten Projektpartner hat inzwischen stattgefunden. Die Planung ist somit gestartet und wird nun in den kommenden Monaten konkret erarbeitet. Dabei sollen alle nötigen Funktionen sowie die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen berücksichtigt werden“, so die Stadt Diepholz: „Dieses gilt auch für das Thema der Fahrradabstellmöglichkeiten.“ Die Außenbereichsplanung wird laut der Mitteilung ab etwa Mitte 2023 in den politischen Gremien beraten. Die Ausschusssitzungen sind öffentlich.

Fahrrad-Demo am 26. Oktober

Nicht nur die Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof hat der ADFC Diepholz im Blick, wenn er am Mittwoch, 26. Juni, wieder eine Fahrrad-Demo veranstaltet. Start ist um 17 Uhr am Bahnhof. „Wir radeln für eine sichere und komfortable Infrastruktur für den Radverkehr, damit sich junge und junggebliebene Fahrradfahrende sicher und zügig fortbewegen können“, schreibt der ADFC über seine zweite Demo. Mit Musik und guter Laune solle es in moderatem Tempo kreuz dun quer durch Diepholz gehen, um nach einigen Kilometern wieder am Bahnhof anzukommen. Jeder kann dabei mitradeln.