Vor dem Abriss: Das historische Fachwerkhaus Scheurenkamp 12 und seine Geschichte

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Der Balken über dem Deelentor stammt aus dem Jahr 1748. „An Gottes Sehgen ist alles gelehgen“ haben Friederich Bissendorp und seine Frau Christina (geborene Ockers) dort in der damals aktuellen Rechtschreibung hineinritzen lassen. „Vermutlich ist das Haus aber noch älter“, sagt Ingrid Bening. Sie ist eine Nachfahrin der Bissendorps (Bissendorfs) und hat jetzt das Fachwerkhaus am Scheurenkamp 1 verkauft.

Fast 20 Jahre hatte das Gebäude – eines der ältesten in Diepholz – leer gestanden. Jetzt wird es wohl abgerissen, denn die Bausubstanz ist so marode, dass sich eine Sanierung kaum lohnt. Da das historische Haus, das ursprünglich die Adresse Kohlhöfen 12 hatte, im Laufe der Jahre mehrfach verändert wurde, steht es nicht unter Denkmalschutz. Ein Abriss muss also nicht genehmigt werden. Über die neuen Eigentümer und deren Pläne für das Grundstück will Ingrid Bening nichts sagen.

Gemeinsam mit ihrem Sohn Arne Bening kam sie am Freitag noch einmal zu ihrem Elternhaus, in dem sie bis vor 40 Jahren gelebt hatte. Heute wohnt die 67-Jährige in Wagenfeld. Sie hatte Stadtarchivar Kim-Oliver Lange zur Besichtigung des Hauses eingeladen, bevor es der sprichwörtlichen Spitzhacke zum Opfer fällt.

Lange hatte Berichte über das Gebäude aus vergangenen Jahren dabei. So schrieb der Diepholzer Oskar Schröder in dem Werk „Hausbesitz im alten Diepholz“, dass Friedrich Heinrich Bissendorf der Ältere von 1700 bis 1725 als Besitzer der damals freien Hofstelle nachweisbar sei. „Es folgten ihm bis 1736 seine Erben und bis 1793 Friedrich Heinrich Bissendorf der Jüngere. Auf diesen geht die Inschrift in dem Wohnhause zurück“, berichtet Schröder.

+ „An Gottes Sehgen ist alles gelehgen“ lautet die Inschrift aus dem Jahr 1748 über dem Deelentor. © Jansen Ingrid Bening vermutet, dass die Hofstelle schon vorher einem Mitglied der Familie Bissendorf als Dank für tapferen Kampf im 30-jährigen Krieg (1618-48) überlassen wurde.

Zu dem Hof gehörten umfangreiche Ländereien, die nach und nach verkauft wurden. Auf Teilen der früheren Hofflächen stehen beispielsweise heute die Jahnschule und das Hallenbad „Delfin“.

Bis zum Jahr 1901 stand auf dem Grundstück auch ein Doppel-Heuerlingshaus. Dieses brannte ab – wie mehrere Diepholzer Häuser in jenem Jahr zu Pfingsten, weiß Kim-Oliver Lange.

Ein Schweinestall wurde später –in den 1960er Jahren – abgerissen, dafür ein Stall angebaut. Der Lehmboden in der Deele blieb erhalten. Er stammt möglicherweise noch aus dem 18. Jahrhundert. Das Fachwerk des Hauses verschwand später hinter Putz – bis auf die zu den Kohlhöfen hin gelegene Giebelseite. Diesen Giebel können Interessierte bekommen – allerdings kostet der fachgerechte Ausbau der historischen Holzbalken mehrere tausend Euro, hat Ingrid Bening (geborene Rudolph) erfahren.

Schaden habe das Fachwerkhaus durch Vibrationen aufgrund des Lkw-Verkehrs beim Bau der Straße Scheurenkamp genommen, sagte die 67-Jährige. Damals Anfang der 1970er Jahre seien wegen des Straßenbaus auch mehrere alte Eichen gefällt worden. Der heutige Straßenbereich hatte vorher zum Hofgrundstück gehört.

Als Eigentümerfolgten auf die Bissensdorfs die Familien Jungblut und Rudolph. Jetzt endet die Geschichte des historischen Ackerbürgerhauses wohl mit dem Abriss.