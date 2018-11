Bilanz kann sich sehen lassen

Sportschützen geben beim Trap- und Skeetschießen mehr als 1 200 Schüsse auf 900 Wurfscheiben ab

Diepholz/Twiehausen - Das Wurfscheibenschießen hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der angebotenen Disziplinen des Bund Deutscher Sportschützen (BDS), in der GKSG Diepholz etabliert, sehr zur Freude von Oliver Cosfeld, der als 1. Schießleiter des Vereins wie in den Jahren zuvor wieder einige Schützen und in diesem Jahr eine Schützin sowie den Nachwuchs bei einen sonnigen und windstillen Samstagnachmittag auf dem Schießstand der Kreisjägerschaft Minden-Lübbecke in Stemwede-Twiehausen begrüßen durfte.