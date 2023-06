Landesliga: Sulingen nach 0:2 bei Krähenwinkel vor Endspiel gegen Godshorn

Von: Julian Diekmann

Vergab die Chance zur Führung: Janik Dieckmann. © fat

Es war die erwartet schwere Aufgabe. Und am Ende setzte sich der Favorit durch. „Wir haben gegen einen brutal starken Gegner gespielt. Krähenwinkel ist einer der Topfavoriten auf den Aufstieg, das haben sie heute auch untermauert. Wir waren zwar nicht chancenlos, aber die Niederlage geht schon in Ordnung“, sagte Iman Bi Ria, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen, nach dem absehbaren 0:2 (0:1) beim starken Tabellenzweiten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide.

Langenhagen – Damit haben die Gastgeber einen Spieltag vor dem Saisonende ihre Chance auf die Meisterschaft gewahrt, währenddessen der TuS den vorzeitigen Klassenerhalt verpasste und es somit am Samstag (16.00 Uhr) zum Endspiel zu Hause gegen den TSV Godshorn (1:0 gegen den TuS Garbsen) kommt. Mit einem Sieg beziehungsweise einem Remis würde Sulingen die Klasse halten.

Aber zurück zum Krähenwinkel-Spiel. „Der Gegner hat uns in der ersten Halbzeit klar dominiert“, meinte Bi Ria. Und hätte in der 30. Minute durchaus in Führung gehen können. Jedoch traf Patrick Richter nur den Sulinger Pfosten. Auf der Gegenseite hatte dann Janik Dieckmann die „Riesenchance auf die Führung“, wie Bia Ria erklärte. Nach einem Fehlpass kam Sulingens Offensivmann an den Ball. Doch statt den mitgelaufenen Cemet Ac zu bedienen, versuchte er es selbst, allerdings kullerte der Ball in die Füße von Krähenwinkels Torwart Philipp Houck. „Da hätte ich mir mehr Konsequenz gewünscht. Dann wären wir in Führung gegangen“, ärgerte sich der TuS-Coach.

Und so kam es, wie es kommen musste. Ein langer Ball der Hausherren landete bei Justin Zhukhovitskiy, der gefühlvoll entgegen der Laufrichtung ins Netz der Sulinger einköpfte. „Somit sind wir in der schlimmsten Phase des Spiels, kurz vor der Halbzeit, in Rückstand geraten“, stöhnte Bi Ria.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser im Spiel. „Wir haben von einem 4-2-3-1 auf ein 4-1-4-1 umgestellt, standen dadurch kompakter, hatten mehr Zugriff aufs Spiel“, erklärte Bi Ria. Doch die erste Chance des zweiten Durchgangs hatten die Hausherren. Jedoch scheiterte Zhukhovitskiy an TuS-Keeper Eric Schröder. Machtlos war Schröder dann aber in der 65. Minute, als Alexander Dosch nach einer Ecke den Ball aus der Drehung in den Winkel knallte – 2:0. „Danach hatten wir nicht mehr die Mittel, noch etwas dagegenzusetzen“, urteilte Sulingens Übungsleiter: „Somit erwartet uns jetzt der Showdown gegen Godshorn. Insofern haken wir das Krähenwinkel-Spiel schnell ab und konzentrieren uns jetzt voll auf das Endspiel am kommenden Samstag.“

Stenogramm: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TuS Sulingen 2:0 (1:0) - Sulingen: Schröder - Rupp (77. Chouacha/87. Park), Greifenberg, Fehse, Dieckmann (45. Hollmeyer), Miklis, Uschpol, Hibbeler, Rabens, Ac (44. Schmidt), T. Klare. Tore: 1:0 (45.) Zhukhovitskiy, 2:0 (65.) Dosch. Schiedsrichter: Daniel Harting (SV Eintracht Afferde 06).