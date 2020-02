Wohnbau Diepholz erstellt Mehrfamilienhaus mit Unterstützung der Stadt

+ Vor einem Luftbild, das das Grundstück am Memelweg für das gemeinsame Projekt zeigt: Der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré (links) und Wohnbau-Geschäftsführer Uwe Tenschert. Fotos: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Bezahlbarer Wohnraum“ ist das Motto: Die Wohnbau Diepholz erstellt am Memelweg in Diepholz ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen. Das Besondere dabei: Die Stadt Diepholz fördert die Investition durch einen Baukostenzuschuss in Höhe von 25 Prozent bis zu 210 000 Euro und stellt das Grundstück im Rahmen eines Erbpachtvertrages zur Verfügung. Im Gegenzug hat die Wohnbau vertraglich zugesagt, dass die Kaltmieten für mindestens zehn Jahre 5,90 Euro pro Quadratmeter betragen. Und: Die Mieter müssen keinen „Wohnberechtigungsschein“ oder Ähnliches vorlegen wie bei Projekten des vom Land Niedersachsen geförderten „sozialen Wohnungsbaus“.