Reiner Meenken ist neuer Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Diepholz

Diepholz - Reiner Meenken ist neuer Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Diepholz.

Nachdem Mathias Salomé den ASB Diepholz im September verlassen hatte, agierte der Vorstand mit Unterstützung der Landesgeschäftsführung und der Mitarbeiter vor Ort, erklärte Vorsitzender Freddy Evers bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im ASB-Heim.

„Ich wusste gar nicht mehr, dass hier so viele Menschen Platz finden“, sagte Evers angesichts der sehr gut besuchten Versammlung. Die Teilnehmer waren gespannt auf den neuen Geschäftsführer, der ab 1. Januar sein Büro im ASB-Heim an der Schömastraße bezogen hatte, aber bislang vom ASB-Vorstand noch geheim gehalten wurde.

Meenken wohnt in Hüde

Reiner Meenken wohnt in Hüde, ist verheiratet und hat eine Tochter. Der 45-Jährige ist gelernter Krankenpfleger, studierte Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen in Osnabrück. Er war zuletzt Einrichtungsleiter der Seniorenresidenz „Christophorus“ in Neuenkirchen-Vörden.

Laut Freddy Evers lagen dem Landesverband knapp 60 Bewerbungen für die Stelle des Diepholzer Kreisgeschäftsführers vor.

Tagespflege ist ausgelastet

Der bisherige Geschäftsführer Mathias Salomé habe gekündigt, erklärte Evers gegenüber unserer Zeitung. Mehr könne er nicht sagen.

Stellvertretender Kreisverbands-Vorsitzender Werner Schneider beschrieb das vergangene Jahr bei der Versammlung als „erlebnisreich“. Das ASB-Projekt „Alte Malerei“ liege derzeit brach. Wie der Investor aus Lohne, der das Gelände an der Schömastraße zu seniorengerechtem Wohnen entwickeln will, laut Schneider gesagt habe, sei das Vorhaben „nur verschoben“. Schneider weiter: „Unsere Tagespflege ist ausgelastet, unser Fuhrpark zählt derzeit 35 Fahrzeuge.“ Sein Dank für das Engagement in der Interimszeit ohne Geschäftsführer ging ausdrücklich an Birgitt Evers und das gesamte haupt- und ehrenamtliche Team des ASB in Diepholz.

ASB Diepholz zählt knapp 6,500 Mitglieder

Laut stellvertretendem Vorsitzenden Uwe Schwegmann zählte der ASB Diepholz Anfang des vergangenen Jahres 6 481 Mitglieder, am Ende 2019 waren es 7 082: „Und das, obwohl der Verwaltungsapparat auf kleiner Flamme kocht.“ 2 100 Mitglieder seien 40 bis 60 Jahre alt.

Aus der Kontrollkommission berichtete Werner Schneider stellvertretend für Christian Schnauß und Rolf Kramer aus der Kontrollkommission : „Durch den Fahrdienst hat sich der ASB positiv entwickelt, der Geschäftsführerwechsel stellt aber eine komplizierte Situation dar“. Die Kommission sah trotz des Anstiegs Optimierungsbedarf bei der Mitgliederwerbung und erhofft sich mehr interne Kommunikation.

Seniorenarbeit wird nachgefragt

Positiv zeigte sich das ASB-Angebot für Senioren in Diepholz: „An 49 Nachmittagen trafen sich 1 060 Menschen in der Seniorenbegegnungsstätte zu verschiedenen Aktivitäten“, berichtete Silke Klarenaar. Sie ist hauptamtlich für den Hausnotruf beim ASB zuständig und ehrenamtlich nachmittags für die Seniorenarbeit. Das Angebot umfasste Neujahrsempfang, Rosenmontagsfeier, Osterkaffee, Spargelessen im Hotel Villa Prinzhorn, Grillparty, Bingo und Weihnachtsfeier.

ASB-Mitglied Jürgen Kehlbeck aus Borstel war mit sechs Kollegen aus Borstel bei der Versammlung zu Gast. „Wir würden gerne eine Schnell-Einsatz-Gruppe gründen, uns fehlt nur noch die persönliche Schutzausstattung“ war sein Punkt für die „To-do-Liste“ von Vorstand und Geschäftsführer.

Jessica Scharmentke wurde bei der Jahreshauptversammlung als Jugendleiterin bestätigt. Simone Brauns-Bömermann