„Bewaffnete Kriegsverbrecher“

Im Amtsgericht Diepholz musste sich am Donnerstag ein 46-Jähriger verantworten, der als „Reichsbürger“ bekannt ist.

Diepholz – Landrat Cord Bockhop war als einer von elf Zeugen geladen: Vor dem Amtsgericht Diepholz hatte sich am Donnerstag ein 46-Jähriger zu verantworten, der der „Reichsbürgerszene“ zuzuordnen ist und im Stadtgebiet von Diepholz wohnt. Mehrere Straftaten wurden ihm zur Last gelegt, darunter versuchter Betrug, Beamtenbeleidigung und Hausfriedensbruch. Nach fast fünfstündiger Verhandlung mit mehreren Unterbrechungen verurteilte ihn die Richterin zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte sagte dazu ebenso wenig, wie er sich in der Verhandlung äußerte: Das überließ er seinem offenbar erfahrenen Pflichtverteidiger aus Euskirchen. „Fragen des Völkerrechts bleiben außen vor“, spielte der Anwalt gleich zu Beginn der Verhandlung auf seinen als „Reichsbürger“ bekannten Mandanten an. Seit Jahren beschäftigt der 46-Jährige in Diepholz wohnende Mann Polizei und andere Behörden mit Forderungen und Aktionen.

In der gestrigen Verhandlung blieben erwartete Aktionen anderer „Reichsbürger“ aus. Außer zwei Zuhörern – einer davon war mit dem Angeklagten offenbar gut bekannt – saßen nur drei Justizbeamte in den Reihen. Sie hatten den Angeklagten aus der Untersuchungshaft in Vechta vorgeführt, wo er seit Januar saß. Anfangs trug der Angeklagte noch Fußfesseln. Diese wurden ihm bald abgenommen.

Die Staatsanwältin warf dem Mann, der sich fast ständig an seinem grauen Bart kraulte und mehrfach um Raucherpausen bat, teils skurril wirkende Taten vor. So hatte er Landrat Cord Bockhop bezichtigt, in Drebber eine Unfallflucht begangen zu haben. Wenig später tauchte er im Diepholzer Kreishaus auf und wollte sich die hohe Summe von 312 000 Euro auszahlen lassen, die ihm Bockhop nach der angeblichen Unfallflucht zugesagt habe. Das Geld bekam der 46-Jährige natürlich nicht – wohl aber eine Strafanzeige. Daher war der Landrat selbst als Zeuge geladen, musste aber nicht aussagen, da der Angeklagte diese Tat einräumte.

Der Verfahrensteil, in dem es um einen Hausfriedensbruch im Diepholzer Rathaus ging, wurde eingestellt. So mussten auch geladene Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht aussagen.

In den Zeugenstand mussten aber eine junge Polizistin und ein junger Polizist. Die beiden waren im Sommer 2019 zum Diepholzer Amtsgericht gerufen worden, wo „Reichsbürger“ gegen eine angebliche Kindesentziehung protestieren wollten. Bei Aussteigen aus ihrem Streifenwagen hatte der Angeklagte sie als „bewaffnete Kriegsverbrecher“ und „Söldner“ betitelt. Das bestritt der 46-Jährige zunächst. Laut seinem Anwalt waren die Begriffe „aus dem Kontext gerissen“. Im Verlauf der Verhandlung räumte der Angeklagte die Beleidigung aber ein.

Schwerwiegender waren Betrugsdelikte, die die Staatsanwaltschaft dem „Reichsbürger“ in der Anklage vorwarf. So soll er beim Landkreis Diepholz mit gefälschten Gehaltsbescheinigungen, die ein Bruttogehalt von 8 000 Euro auswiesen, versucht haben, sich Elterngeld in der dafür vorgesehenen Höhe zu erschleichen. Zudem wurde ihm vorgeworfen, eine fünfstellige Summe, die er nach dem Tod seines Onkels als Erbe zu verwalten hatte, veruntreut zu haben.

Mit ihrem Urteil folgte die Richterin dem Antrag der Staatsanwältin. Die Verteidigung hatte auf ein Strafmaß mit Bewährung gefordert. Die Richterin fasste Strafen für einzeln Taten in einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren zusammen. Nach ihren Ausführungen berücksichtigte sie beim Strafmaß die teilweise Geständigkeit des Angeklagtem, sah aber auch, dass Taten während einer Bewährungszeit, die aus einem anderen Urteil resultierten, stattgefunden hatten. Zudem hat der „Reichsbürger“, der aus Hessen stammt und zeitweise in Berlin lebte, eine relativ lange Vorstrafenliste mit sieben Verurteilungen – meist Betrug und Beleidigungen.

Die Richterin hob schließlich den Untersuchungshaftbefehl auf. So konnte der Angeklagte seine Partnerin und seinen kleinen Sohn umarmen. Doch in Kürze muss er die Haft antreten – sofern er nicht Rechtsmittel einlegt und dann die nächste Instanz zu einem anderen Urteil kommt. ej