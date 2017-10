„Das beste Deutschland, das es jemals gab“

CDU-Bundespolitiker Jens Spahn und mehr als 80 Zuhörer in der PHWT

+ Einfacheres Planungsrecht, Digitalisierung und Integration waren einige seiner Themen: Jens Spahn (rechts), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und CDU-Präsidiumsmitglied, sprach am Tag der Deutschen Einheit in der Diepholzer PHWT vor mehr als 80 Zuhörern bei einer öffentlichen Veranstaltung des Landtagskandidaten Marcel Scharrelmann. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Wir leben in dem besten Deutschland, das es jemals gab“, stellte Jens Spahn – 27 Jahre nach der Wiedervereinigung – fest. Aber er zeigte auch auf, was zu verbessern ist. Der 36-jährige Bundespolitiker – Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und CDU-Präsidiumsmitglied – machte am 3. Oktober Wahlkampf-Station in Diepholz.