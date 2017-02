Diepholz - 109 Prüfungsteilnehmer, 100 bestandene Prüfungen, macht 91,7 Prozent Besteher-Quote. Das ist die Prüfungsstatistik der Abschlussprüfung der kaufmännisch und gewerblichen Auszubildenden vor der IHK für den Winter 2016/17. Hinter den Zahlen stehen Menschen mit dualer Ausbildung.

Um die Zeugnisse in Empfang zu nehmen, sich zu freuen und anzustoßen auf den ersten geschafften Schritt in der beruflichen Laufbahn, trafen sich die ehemaligen Auszubildenden am Donnerstagabend im Theater der Stadt Diepholz. Bei den kaufmännischen Auszubildenden wurde zweimal die Abschlussnote Eins vergeben, bei den gewerblichen Auszubildenden einmal.

+ Zur Zeugnisübergabe ging es für die Absolventen feierlich auf die Bühne des Diepholzer Theaters. Respekt vor der Leistung der Besten, Respekt aber auch für alle, das war Grundkonsens der Abschlussfeier. „Sie haben sich für eine duale Ausbildung entschieden, damit haben sie Gehalt bezogen und den Urlaub schätzen gelernt“, meinte Ludolf Roshop, Vorsitzender des IHK-Wirtschaftsausschusses. Respekt zollte Birgitt Kathmann als Schulleiterin des Berufsbildungszentrum Dr.-Jürgen-Ulderup: „Sie haben viel Zeit für die duale Ausbildung investiert, während Freunde vielleicht noch zur Schule gingen.“ „Sie sind unsere Zukunft, sie haben alle Trümpfe in der Hand“, gab der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Diepholz Hans-Ulrich Püschel den neuen Fachkräften mit auf den Weg. „Und setzen Sie sich für Europa ein.“

Neben dem Protokoll wurde die Abschlussfeier etwas ungewöhnlich amüsant, als Landrat Cord Bockhop von gut Ausgebildeten statt Eingebildeten sprach, abfragte, wer denn im Publikum zwei Fremdsprachen spräche und plauderte, dass er es vorziehe, sich vom Frisörgesellen die Haare schneiden zu lassen, statt wie in England vom „Master of haircutting“. Die Eltern wurden metaphorisch zum wichtigen „Hafen“ der Lehrlinge zum Ablegen und wieder Andocken. Und die Zukunft der Ausgebildeten beschrieb er mit „Quo Vadis?“, übersetzt „Wohin gehst Du?“.

Am Ende seiner launigen Rede bat Bockhop drei Feuerwehrleute auf die Bühne, denn auch ihnen wollte er Respekt bekunden: „Ohne diese Fachleute wären wir heute Abend nicht hier.“

Der Programmpunkt Ehrung und Verabschiedung von Prüfern entfiel. Das Schlusswort vor der Ehrung der besten Absolventen mit einem Gesamtergebnis von mindestens 92 Punkten hielt Jan Hartau als Vertreter der Prüfungsteilnehmer. Er hatte sich zum Mechatroniker an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Oldenburg in Zusammenarbeit mit ZF Friedrichshafen in Lemförde ausbilden lassen. „Wie unterschiedlich unsere Pläne heute auch sind, das war der erste Schritt in der Ausbildungskette“.

Hartau konnte gleich auf der Bühne bleiben, denn er war einer der vier Absolventen, die eine lobende Anerkennung erhielten: Annika Kliche, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dominik Meyer, Bankkaufmann, und Jannik Niemeyer, Elektroniker für Betriebstechnik, gesellten sich zu Jan Hartau, Mechatroniker.

Dreimal auf der Bühne für die Musik zuständig an Flügel und Geige waren bei der Verabschiedung der erfolgreichen Prüflinge Sophie Madrid Wessels und Kim Phuong Nhu Vu von der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz.

sbb