Appletree Garden: Welcher Act lohnt sich besonders?

Das Appletree-Infield im Jahr 2022. © Hefkaluk

Fünf Tipps von der „Festival Community“ für das Festival in Diepholz

Diepholz – Drei Tage, 64 Acts: Das Appletree Garden Festival hat auch in diesem Jahr jede Menge zu bieten. Für die Besucher, die sich schon lange den Kopf darüber zerbrechen, was sie auf gar keinen Fall verpassen dürfen, hat Lewis Wellbrock von der „Festival Community“ (www.magazin.festival-community.net) wie 2022 auch schon wieder fünf Tipps parat:

Elektronisch ekstatisch

Dan Deacon ist im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar. Seine Musik wirkt chaotisch und dennoch eingängig – besonders live. Mal unterstützt von einem Drummer, immer jedoch mit seinem DJ-Equipment im Gepäck, entführt der US-Amerikaner das Publikum in seine ganz eigenen Klangwelten.

Tanzbar und träumerisch

Hätte eine KI eine Band für das Appletree Garden Festival basteln müssen, wäre das Ergebnis sicherlich nicht weit von der Band Zimmer90 entfernt. Mit ihrer Mischung aus Indie, Pop und Elektro fühlt sich das eigene Zuhause an wie ein sonniger Nachmittag vor den Bühnen des Apfelbaums.

Sommerlich italienisch

Italien liegt beim Appletree Garden Festival im Trend: Nach der Italo-Pop-Größe Roy Bianco & die Abbrunzatti Boys beehrt dieses Jahr eine waschechte Supergroup die Kreisstadt Diepholz: Crucchi Gang. Die Kombo rund um Francesco Wilking covert auf Platte zusammen mit den Originalkünstlerinnen und -künstlern eine Auswahl der schönsten deutschen Songs auf Italienisch. Die perfekte Musik für einen Sommerabend.

Frisch und poppig

Freundinnen und Freunde des deutschen Indie-Pop kommen beim Appletree Garden Festival regelmäßig auf ihre Kosten. Bands wie Annenmaykantereit, Von Wegen Lisbeth oder Bilderbuch machten ihre ersten Schritte in Diepholz. Auch in diesem Jahr finden sich dort die neuen Gesichter des Genres, wie etwa Blumengarten. Die leicht souligen Popsongs der Band begeisterten schon vor ein paar Wochen das Publikum der Breminale, nun eröffnen sie am Donnerstagnachmittag die Hauptbühne des Diepholzer Festivals.

Erstklassig eingängig

Lofi-Indie ist in den vergangenen zehn Jahren zurück aus der Versenkung. Insbesondere Bands mit weiblichem Gesang erfreuen sich dabei größter Beliebtheit. In diese Riege gehört auch Porridge Radio rund um Dana Margolin. Die Indie-Hits der Band mit eingängigen Melodien und der klasse Stimme Margolins wissen zu bestechen. Ein absolutes Must-See für Fans von Gitarrenmusik.

von Lewis Wellbrock