Besondere Portraits im Wald

Projekt von Fachoberschülern mit Jonathan Olbert: Ausstellung in der Mediothek

+ Bei der Vernissage in der Diepholzer Mediothek, wo ihre im Rahmen des Projekts entstandenen Portraitfotos bis zum 31. Januar ausgestellt sind: Schüler der Fachoberschule Gestaltung mit dem Künstler Jonathan Olbert (oben links). - Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Der Besuch der Vernissage des Fotoprojektes „Finden - Wesensbildnisse in Natur" von 13 Fachoberschülern am Montagabend in der Mediothek war überwältigend. Er kann nur als Wertschätzung den jungen Menschen gegenüber gewertet werden, die sieben Wochen lang mit dem Diepholzer Künstler und Kulturpreisträger Jonathan Olbert in Lemförde am Stemweder Berg Selbstbildnisse gemacht hatten.