Jugendausschuss: Aschener Kita soll ausgebaut werden

Der Jugendausschuss der Stadt Diepholz hat sich für einen Ausbau der Aschener Kita ausgesprochen. Einstimmig reagieren die Politiker damit auf die steigenden Anmeldezahlen für die Einrichtung.

Diepholz/Aschen - In der Aschener Kita dürften bald die Handwerker anrücken. Der städtische Jugendausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, das Dachgeschoss der Einrichtung so bald wie möglich auszubauen. Bis zum neuen Kindergartenjahr im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Hintergrund sind die steigenden Anmeldezahlen. Wie aus der Sitzungsvorlage des Ausschusses hervorgeht, wurde im Anmeldeverfahren für zehn Kinder aus Aschen der Wunsch auf eine Betreuung ab August 2019 in der Kita Aschen angegeben. Zum neuen Kindergartenjahr werden allerdings nur zwei Kinder in die Schule wechseln, sodass die Betreuungswünsche ohne einen Ausbau nicht erfüllt werden könnten.

Neues Baugebiet und mehr Kinder

Die Kita Aschen hat bislang 25 Plätze. Derzeit werde in der Gruppe ein Integrationskind betreut. Die Platzzahl verringere sich daher bis zur Einschulung des Kindes in 2021 auf 20, so die Verwaltung. Durch das neue Baugebiet in Aschen sind demnach derzeit 38 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Aschen gemeldet.

Der Umbau soll nun Platz für eine weitere Gruppe mit bis zu 25 Kindern schaffen. Um den Familien in Aschen bei der Betreuung der Kinder entgegenzukommen, könnte eine der beiden Gruppen in eine altersgemischte Gruppe (zwei bis sechs Jahre) umgewandelt werden, heißt es, die Küche im Erdgeschoss könne zunächst für beide Gruppen genutzt werden. Die Notwendigkeit, in Aschen eine Krippe vorzuhalten, sei nicht gegeben.

Geld für Kita Lappenberg umgeleitet

Träger der Einrichtung ist der Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz, der den Ausbau planungstechnisch übernehmen wird. Die Stadt Diepholz hat das Gebäude 2001 finanziert und wird daher die Kosten für den Umbau tragen, die auf 190.000 Euro geschätzt werden.

Zur Finanzierung werden 150.000 Euro, die zunächst für den Ausbau eines Bewegungsraums an der Kita Lappenberg vorgesehen waren, jetzt in Aschen „verbaut“. 40.000 Euro werden überplanmäßig im Haushalt 2019 bereitgestellt.

„In Aschen geht die Saat auf“

Mit dem Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz sei abgestimmt worden, dass die Schaffung von Betreuungsplätzen in der Kita Aschen zunächst Vorrang vor der Erweiterung des Bewegungsraumes am Lappenberg hat. Die 150.000 Euro für die Kita Lappenberg sollen in den Haushalt 2020 eingeplant werden, auch das ist Teil des Beschlusses.

„In Aschen geht die Saat auf, die der Rat in den letzten Jahren mit den Baugebieten gesät hat“, sagte SPD-Vertreter Manfred Albers. Heißt: In den Baugebieten haben sich junge Familien angesiedelt, nun müsse die Infrastruktur folgen.

„Die Eltern warten darauf, dass wir eine zweite Gruppe einrichten können“, meinte CDU-Ausschussmitglied Wilhelm Paradiek, zugleich Ortsvorsteher in Aschen.

sr