Berufsmesse in Diepholz: Gewinnspiele, Giveaways und das Werben um die Fachkräfte von morgen

© Dümer Jede Menge los zum Auftakt der 23. Berufsmesse auf dem Marktplatz in Diepholz.

In Diepholz ist die 23. Berufsmesse gestartet. Firmen aus der Region kämpfen gegen den Fachkräftemangel und um die Arbeitskräfte von morgen. Mit Infos, gezielten Ansprachen, aber auch mit Gewinnspielen und Giveaways.

Diepholz – Zwei große weiße Zelte, verschiedene Imbissbuden, ein Bundeswehrwagen, ein großer Kran und vieles mehr. Es ist nicht zu übersehen. Die 23. Berufsmesse auf dem Marktplatz in Diepholz hat am Freitag, 2. Juni, begonnen. Um 8.30 Uhr fiel der Startschuss für den ersten Messetag. Schülerinnen und Schüler aus der Region Diepholz strömten am Vormittag durch die Gänge der beiden Messezelte und dem Gelände davor. Am Samstag, 3. Juni, hat die Berufsmesse noch einmal von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

+ Mitmachaktionen en masse: Kickern bei der Firma Lubing aus Barnstorf. © Dümer, Michael H.

„Die Informationsflut läuft“, stellte Messeveranstalter Maik Schwenker schon kurz nach dem Auftakt fest. Bis 14 Uhr hatten Kinder und Jugendliche aus den Schulen der Umgebung und die übrigen Messebesucher Zeit, sich über Ausbildungsberufe in der Region zu informieren. Die Bandbreite dabei ist vielfältig. Sie reicht von kaufmännischen Berufen über technische und handwerkliche Berufe bis hin zum öffentlichen Dienst und den sozialen Berufen.

Berufsmesse in Diepholz: Unternehmen präsentieren sich heute besser

Schwenker hatte im Vorfeld der Messe im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung festgestellt, dass sich die „Unternehmen heute viel besser präsentieren“. Sie hätten verstanden, dass sie im Kontext des Fachkräftemangels in Deutschland um die Arbeitskräfte von morgen kämpfen müssen. Dieser Aspekt wurde im regen Treiben auf den Messezelten sehr deutlich. Mitmachangebote, Gewinnspiele, Glücksräder und Giveaways so weit das Auge reicht. Die ausstellenden Firmen legten sich mächtig ins Zeug, um mit den potenziellen Arbeitskräften von morgen ins Gespräch kommen.

+ Produktinformationen für die Schülerinnen und Schüler gab es beim Stand der BASF. © Dümer, Michael H.

Das bestätigte auch Lena Leukering, Mitarbeiterin in der Personalabteilung der Firma Lubing. „Wir möchten und müssen mehr Ressourcen in die Rekrutierung von Auszubildenden stecken“, sagte sie. Dafür tut das Barnstorfer Maschinenbauunternehmen bereits einiges. Sean Floodberg wurde zum Beispiel extra für die Koordination der Ausbildung im Betrieb eingestellt. Außerdem bietet Lubing zweimal im Jahr den „Tag der Ausbildung“ an. Der Erfolg hinsichtlich der Teilnahme an der Berufsmesse sei „nicht so wirklich greifbar“, meinte Leukering. Trotzdem wolle Lubing jede Gelegenheit nutzen, „das Unternehmen zu präsentieren und die Ausbildungsberufe vorzustellen“.

Berufsmesse: Fachkräftemangel auch in der Region Diepholz spürbar

In die gleiche Kerbe schlägt Bianka Werner, Ausbildungsleiterin der Stadtwerke Huntetal. Der Fachkräftemangel sei „definitiv spürbar“, sagte sie. Das Unternehmen habe die Bemühungen um Auszubildende ebenfalls erhöht. „Wir bieten Praktika und Betriebsführungen an und arbeiten mit Schulen zusammen“, erzählte Werner. Dies alles, wie auch der Auftritt auf der Diepholzer Berufsmesse, habe zum Ziel, die eigenen „Ausbildungsberufe vorzustellen und die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken“. Mit einem Glücksrad, einem Gewinnspiel und einem Airhockey-Tisch haben sich die Stadtwerke auch ein buntes Programm für die Kinder und Jugendlichen einfallen lassen. „Die Resonanz ist seit Beginn sehr gut“, war Werner zufrieden.

+ Die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz stellt sich vor: Carsten Schlotmann (links) im Gespräch mit jungen Messebesuchern. © Dümer, Michael H.

Das Unternehmen Recker Feinkost aus Wetschen ist zum ersten Mal bei der Berufsmesse mit dabei. „Der Fachkräftemangel ist definitiv ein Problem“, meinte Udo Vogt, Mitarbeiter in der Personalabteilung. Daher wolle das Unternehmen versuchen, die jungen Leute zu motivieren – auch in dem Wissen, dass dies laut Vogt „immer schwieriger wird.“ Recker sei ebenfalls sehr aktiv, was die Bemühungen um Ausbildungskräfte angeht. Die Berufsmesse in Diepholz hält Vogt daher für „sehr wichtig: Wir müssen regional Marktpräsenz zeigen.“

Eine ähnliche Meinung vertrat Brunhild Schlarmann, Leiterin Personalwesen bei der Firma Vensys Elektrotechnik aus Diepholz. Das Unternehmen sei auf Präsenz-Messen immer vertreten, erzählte sie. „Wir gewinnen dadurch regional an Bekanntheit“, ist sie sich sicher. Bewerbungen würden sich auch auf die Messe beziehen, aber konkrete Zahlen könne sie dort nicht nennen. „Wir merken, dass wir mehr Engagement zeigen müssen“, sagte sie angesprochen auf den Fachkräftemangel. Das Unternehmen habe auch in diesem Jahr „noch Luft für Azubis. Daher ist die Teilnahme an der Berufsmesse in Diepholz nicht die einzige Maßnahme. „Wir nutzen verstärkt Social Media, arbeiten mit der Agentur für Arbeit zusammen und kooperieren mit einigen Schulen.“

+ Im Gespräch: Kreiszeitungs-Volontär Jan Könemann mit Messeveranstalter Maik Schwenker. © Dümer, Michael H.

Und was sagen die Kinder und Jugendlichen zu dem Auftritt der Unternehmen? „Ich finde gut, dass hier so viele Spiele angeboten werden“, meinte der 14-jährige Justus Kluge von der Realschule Diepholz. Clemens Kraft aus Rehden sei mit einigen Ausstellern ins Gespräch gekommen. „Hier werden interessante Berufe vorgestellt, die Leute sind nett und es gibt Geschenke“, zählte der 17-Jährige die positiven Aspekte auf. Jolina Iven aus Cornau empfand die Messe als „sehr informativ“. Die 15-Jährige besucht die Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf und wäre laut eigener Aussage auch ohne den Schulausflug zur Messe gekommen.

Berufsmesse in Diepholz: Kinder freuen sich über Mitmachangebote und Gewinnspiele

„Je näher man dem Abschluss kommt, desto wichtiger wird das“, meinte sie. Ihre Freundin Evelyn Meyer, auch aus Cornau, zog ebenfalls ein positives Fazit: „Ich finde es toll, dass man hier so viele Berufe kennenlernt.“ Abgesehen davon hätten sie viele Spiele gespielt. „Das war echt witzig“, meinte die 15-Jährige. Celina Heuer pflichtete dem bei. „Die Spiele und Mitmachangebote hier sind echt cool.“

+ Sonnenbrillen gehörten bei den jungen Besuchern zu den beliebten Werbegeschenken. © Dümer, Michael H.

Messeveranstalter Maik Schwenker zeigte sich gegen Ende des ersten Tages zufrieden: „Die Veranstaltung an sich läuft gut.“ Konkrete Besucherzahlen könne er jedoch nicht nennen. Für ihn selbst sei der Tag aber „auch anstrengend“, gab er zu. „Ich versuche, allen gerecht zu werden, mit jedem Aussteller Gespräche zu führen.“ Er wolle schließlich wissen, was die Unternehmen bewegt und die „Impulse aufnehmen“.